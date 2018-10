I disabili continuano ad essere discriminati

fondazioneserono

: RT @ItaliaRecord: Questi continuano a prendere per il culo i disabili sfottendoli e deridendoli. Sono disabili non sono idioti come i vost… - mursino71 : RT @ItaliaRecord: Questi continuano a prendere per il culo i disabili sfottendoli e deridendoli. Sono disabili non sono idioti come i vost… - AMTomarchio : RT @ItaliaRecord: Questi continuano a prendere per il culo i disabili sfottendoli e deridendoli. Sono disabili non sono idioti come i vost… - resistenzaML : RT @ItaliaRecord: Questi continuano a prendere per il culo i disabili sfottendoli e deridendoli. Sono disabili non sono idioti come i vost… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Non c’è giorno in cui un disabile non sia discriminato. Nell’accedere al trasporto pubblico, andare al bar per prendere un caffè, parcheggiare nei posti riservati, andare in vacanza, visitare un museo, sentirsi negare l’insegnante di sostegno. Eppure esiste una legge, la 67/2006, che serve per tutelare le persone contà, ma questa viene spesso ignorata. La legge 67/2006 tutela le persone diversamente abili in caso di discriminazione, diretta o indiretta, tranne nei casi in cui la discriminazione avviene sul posto del lavoro., che ricadono sotto il D.lgs 216/03. Secondo la legge non ci puònessun pregiudizio. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi allatà, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, ...