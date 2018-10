I big di Stato vincono la corsa dei ricavi

Julia Roberts : "Preferisco i personaggi ambigui. I 50 anni? Raggiungerli è stato fonte di felicità e orgoglio" : Julia Roberts, diva di Hollywood tra le più grandi e famose, approderà presto alla televisione, in una serie tv intitolata "Homecoming", prodotta da Amazon Prime. Intervistata da Vanity Fair l'attrice parla del suo ruolo e di come stia vivendo questa fase della sua vita, appena superati i cinquant'anni. Nella serie interpreta Heidi Bergman, una psicologa che lavora in una misteriosa struttura governativa.Heidi appare come un ...

Il marito arrestato per un giro d'appalti truccati nelle Marche lei si suicida. Su un biglietto avrebbe scritto : "È colpa mia" : Qualche giorno fa il marito, Renato Dini, 49 anni, funzionario pubblico dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro, era stato arrestato dalla Guardia di finanza nell'ambito dell'operazione "Appalti di famiglia", un presunto giro di appalti pilotati, in cui risulta indagata per induzione indebita e turbativa d'asta lei stessa e alcuni imprenditori. La scorsa notte Maria Grazia Faggiolini, 45 anni, non ha retto e si è lanciata da un ponte ...

Mafia - arrestato in Romania il latitante bigione : il manager del narcotraffico di Messina Denaro fermato al supermercato : Fine della latitanza, per la seconda volta. La storia di Vito Bigione, manager del narcotraffico originario di Mazara del Vallo e organico alla famiglia mafiosa di Matteo Messina Denaro, somiglia alla trama di Prova a Prendermi, il film con Leonardo Di Caprio. Da due mesi era tornato latitante – e nella lista dei trenta ricercati più pericolosi d’Italia – ma le indagini sulla sua fuga erano cominciate solo nell’agosto ...

Grande Fratello Vip - perché Francesco Monte è stato fatto fuori : la vendetta del big di Mediaset : Dietro l'addio di Francesco Monte dal Grande Fratello Vip ci sarebbe stato uno scontro clamoroso tutto interno a Mediaset. Come riporta 361 magazine, la presenza dell'ex naufrago dell'Isola dei famosi ...