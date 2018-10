I 10 youtuber italiani più seguiti in rete

wired

(Di giovedì 25 ottobre 2018) 10. Matt & Bise 9. theShow 8. Surry 7. Anima 6. CiccioGamer89 5. IlvostrocaroDexter4. Me contro Te3. St3pNy2. iPantellas 1. FavijTV CutiPie Marzia, laitaliana più seguita al mondo, ha annunciato negli scorsi giorni l’addio ai video pubblicati su internet, lasciando sgomenti gli oltre 7 milioni di iscritti al suo canale. “È il momento di provare qualcosa di nuovo. Questo può sembrare improvviso alla maggior parte di voi, ma è qualcosa che so da molto tempo. Soprattutto quest’anno ho faticato a trovare una ragione per continuare”, ha dichiarato Marzia Bisognin nel video d’addio Goodbye YouTube con cui prende congedo dopo sei anni di onorata carriera, lasciando libera la postazione di influencer più seguito in Italia. Numeri alla mano, ci siamo chiesti chi potrebbe prendere il suo posto. Mettiamo da parte due tra i profili più, ovvero Doc Tops e DM ...