Hyundai N | arriva la supersportiva

Hyundai i40 - Arriva sul mercato il model year 2019 : La Hyundai presenta la i40 model year 2018 per il mercato europeo. La vettura, che in Italia è disponibile solo con carrozzeria wagon, mentre in altri Paesi anche come berlina, è stata aggiornata nel design e nelle dotazioni ed è ora in regola con la normativa Euro 6d-Temp. Design, finiture e Adas. Il debutto della i40 risale al 2011: per rimanere al passo con i tempi e con i nuovi stilemi è stato quindi modificato il frontale ...