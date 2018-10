Helmets for Habitat è l' iniziativa benefica legata a Fallout 76 di Bethesda | Hypebeast e

eurogamer

: #HelmetsforHabitat è la nuova lodevole iniziativa benefica legata a #Fallout76. #Bethesda - Eurogamer_it : #HelmetsforHabitat è la nuova lodevole iniziativa benefica legata a #Fallout76. #Bethesda - fedmelons : RT @bethesda_it: Siamo lieti di annunciare #HelmetsforHabitat, un'iniziativa creata insieme a @HYPEBEAST e @Xbox! Abbiamo lavorato con 40 a… - bethesda_it : Siamo lieti di annunciare #HelmetsforHabitat, un'iniziativa creata insieme a @HYPEBEAST e @Xbox! Abbiamo lavorato c… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018), in associazione con Microsoft e HYPERMAKER, l'agenzia creativa di(il punto di riferimento per moda, cultura e abbigliamento) è pronta a dare il via a #for, un'di beneficenzaadfor Humanity che mette all'asta caschi personalizzati per armature atomiche di76.I dettagli nel comunicato ufficiale: Decine di artisti da tutto il mondo decoreranno i classici caschi dell'armatura T-51 seguendo ciascuno il proprio stile. A partire da oggi potrai seguire il sito ufficiale dell'asta su Paddle8 per fare un'offerta sull'intera selezione di caschi personalizzati.Read more…