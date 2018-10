“Hai macchiato l’onore della famiglia” uccide la sorella 17enne | il video sui social

fanpage

: @corrini Perché non hai mai visto quella che chiede 'un caffè macchiato con sola schiuma di latte di soia'. - criz_bi : @corrini Perché non hai mai visto quella che chiede 'un caffè macchiato con sola schiuma di latte di soia'. - Marcotekas : RT @_DAGOSPIA_: VIDEO CHOC: RIBELLE SIRIANO UCCIDE A FUCILATE LA SORELLA DOPO AVERLA ACCUSATA DI AVERLO DISONORATO - julesbeton : RT @_DAGOSPIA_: VIDEO CHOC: RIBELLE SIRIANO UCCIDE A FUCILATE LA SORELLA DOPO AVERLA ACCUSATA DI AVERLO DISONORATO -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Sconcerto per il brutale assassinio ripreso in unpubblicato poi online. La vittima è una ragazzina siriana che sarebbe stata uccisa dal fratello in quello che appare come un delitto d'onore, purtroppo ancora molto in uso tra le popolazioni locali.