Guerra e Pace nei territori dell' Afghanistan

Aerei blu e sedie elettriche pop. Se vuoi la pace - mostra la Guerra : Maurizio Maggiani, che è uno scrittore e non un artista, lo spiega molto bene - è la prefazione del catalogo, e il prologo della mostra - ma del resto è intuitivo. 'La spada è più bella di un aratro', ...

Guerra IN SIRIA/ Forse c'è una pace che mette d'accordo Israele - Putin e Trump : La GUERRA in SIRIA finirà quando gli Usa vedranno realizzata una soluzione gradita a Israele. Ora si parla di un piano che potrebbe permetterlo. Riguarda le alture del Golan.

Gaza - tre uomini decidono la pace o la Guerra : Diecimila persone a Gaza hanno partecipato anche questo venerdì alle manifestazioni contro Israele, ma i più si sono tenuti lontano dal confine, seguendo le indicazioni date da Hamas, che aveva dichiarato di non voler mettere a rischio le trattative in corso con Israele, e aveva diffuso un appello a "preservare il sangue palestinese per quando sarà costruito lo Stato palestinese". Tuttavia, alcuni gruppi si sono avvicinati ...

Da Bologna un ponte per la pace : "La Guerra è contro l'uomo" : Preghiera interreligiosa a Piazza Maggiore. La figlia di M.L.King: "Le persone hanno paura perché non parlano"

Guerra sulla pace fiscale Slittano manovra e decreto : La Lega cercava il riscatto con il decreto fiscale. Ma lo scontro nel governo su alcuni temi, in particolare la pace fiscale, è ancora durissimo. Ieri la trattativa è arrivata a un punto morto e l'avvio di tutta la sessione di bilancio potrebbe slittare. Al consiglio dei ministri di lunedì potrebbero non essere approvati come previsto il provvedimento d'urgenza sul fisco e la manovra, ma solo il documento programmatico di bilancio. Una sintesi ...

Se la marcia della pace di Assisi ora fa la Guerra sull'accoglienza : É lecito utilizzare San Francesco come simbolo politico? A leggere certe ricostruzioni giornalistiche della marcia di Assisi sembrerebbe proprio di sì.Peccato che il patrono d'Italia abbia vissuto un'esistenza molto distante da quella raccontata, in seguito, dai suoi presunti seguaci. Qualcuno si ricorderà di quando Francesco provò a convertire il sultano d'Egitto. Lo ha riportato Giuliano Guzzo per mezzo di una riflessione divenuta virale. San ...

Si vis pacem - para bellum : fare una pace per non perdere la Guerra. : La storia dei controlli anti evasione è costellata di ritardi, imputabili ai vari esecutivi più che alle agenzie fiscali che sono al servizio del ministero dell'Economia. A stabilire la creazione di ...

Nobel per la Pace a Nadia Murad e Denis Mukwege - per ricordare che lo stupro è un’arma di Guerra : Quando il Nobel per la Pace viene assegnato ad una donna come Nadia Murad Basee Taha, giovane irachena della minoranza yazida, immagino che tramite lei si vorranno ricordare tutte le donne vittime di stupro in ogni guerra possibile. Lo stupro come arma di guerra è una violenza che resta all’interno dello scontro testosteronico di mille patriarchi. La donna viene stuprata in quanto proprietà di uomini dello Stato che si vuole sconfiggere. ...

