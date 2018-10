Groupe PSA per la prima volta numero uno in Europa

Carlo Leoni Corporate Comunication Leader Groupe PSA Italia : A partire dal mese di settembre 2018, per garantire l’armonizzazione delle comunicazioni Corporate per Groupe PSA, è stato nominato un «Corporate Comunication Leader» nei principali Paesi d’Europa. In Italia, l’incarico di «Corporate Comunication Leader» è stato affidato a Carlo Leoni «Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne» che assume quindi la responsabilità di: • Essere portavoce di […] L'articolo Carlo Leoni Corporate ...

Groupe PSA a e_mob 2018 : Groupe PSA partecipa per il secondo anno consecutivo a e_mob, la Conferenza Nazionale sulla Mobilità elettrica che dal 27 al 29 settembre riunisce presso il Palazzo della Regione Lombardia, a Milano, istituzioni nazionali e locali, Case automobilistiche, università, centri di ricerca per discutere del futuro della mobilità sostenibile in Italia. Le parole chiave di e_mob […] L'articolo Groupe PSA a e_mob 2018 sembra essere il primo su ...

International Van Of The Year a Groupe PSA : Groupe PSA ha vinto il premio International VAN OF THE Year 2019 per la nuova generazione di Peugeot Partner, Citroën Berlingo Van, Opel Combo e Vauxhall Combo, presentati in anteprima mondiale al Salone Internazionale del Veicolo Commerciale di Hannover. Derivati da un programma trasversale, i nuovi veicoli sono stati progettati per offrire sistematicamente le prestazioni […] L'articolo International Van Of The Year a Groupe PSA sembra ...

Nuova organizzazione per Groupe PSA Italia : A seguito dell’acquisizione del marchio Opel, Groupe PSA Italia riorganizza la propria struttura. A partire dal 3 settembre, Massimo ROSERBA “Direttore Generale PSA Italia”, assume nel nostro Paese la responsabilità di tutti i brand del Gruppo (Peugeot, Citroën, DS Automobiles e Opel). Contestualmente, Angelo SIMONE, già Direttore del brand Citroën in Italia, è nominato “Direttore […] L'articolo Nuova organizzazione per Groupe PSA Italia ...