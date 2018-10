Grimmwood | They Come at Night - recensione

eurogamer

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Cosa fareste se doveste ritrovarvi insieme a un gruppo di sconosciuti in un villaggio sperduto e distante da qualsiasi insediamento civile? E se oltre a questo veniste a sapere che di notte la fitta foresta che lo circonda si popola di creature generosamente provviste di zanne e artigli? Il sospetto che qualcuno finisca per impazzire è lecito, ma per poter sopravvivere c'è un'unica scelta: fare squadra e collaborare. Questo è il fulcro del gameplay di, suggestiva avventura survival che punta tutto sulle meccaniche coop.Il primo passo per entrare in questo affascinante ma difficile mondo consiste nel creare il proprio alter-ego, ma non aspettatevi un editor particolarmente ricco ed elaborato. Potrete decidere il nome e il sesso del vostro personaggio, mentre per quanto riguarda l'aspetto fisico vi dovrete accontentare... di un tiro di dadi. Un po'avveniva nei vecchi GDR ...