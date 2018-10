Greenpeace | Da Rio Mare impegno ambizioso

Greenpeace : da Rio Mare un impegno ambizioso per una pesca al tonno sostenibile : Il colosso del mercato europeo Bolton Food, primo in Italia con il marchio Rio Mare, prende finalmente degli impegni chiari e ambiziosi per ridurre gli impatti ambientali della pesca al tonno che finisce nei propri prodotti, dimostrando di voler essere un vero leader dell’industria del tonno. “Oggi è un giorno importante per migliaia di consumatori che per anni hanno chiesto alle aziende di scegliere di stare dalla parte del Mare“, ...

Incidente navi - Greenpeace : “La macchia nera è estesa per oltre 100 km quadrati nel Santuario dei cetacei” – FOTO : La macchia nera si è estesa di oltre 12 chilometri quadrati tra l’8 e il 9 ottobre superando i 100 chilometri quadrati nel Santuario dei cetacei. È la denuncia di Greenpeace che ha elaborato le immagini satellitari dello sversamento di olio combustibile in seguito all’Incidente tra la portacontainer Virginia e il traghetto Ulysses, a circa trenta chilometri a nord ovest di Capo Corso, in acque francesi, e non lontano ...