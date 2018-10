Grande Fratello Vip | la diretta | Fabrizio Corona entrerà nella casa per incontrare Silvia

Marchesa d’Aragona - sarà eliminata?/ Daniela Del Secco - è il pubblico a decidere (Grande Fratello Vip) : La Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona rischia di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip questa sera. I suoi adorati fan la salveranno?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:31:00 GMT)

Grande Fratello Vip : il figlio di Jane Alexander non riconosce più la madre e se ne vergogna…. : Jane Alexander si è dichiarata palesemente ad Elia Fongaro e ieri notte i due sono stati alcune ore a coccolarsi, arrivando ad un passo dal limone selvaggio. Solo una settimana fa il compagno dell’attrice... L'articolo Grande Fratello Vip: il figlio di Jane Alexander non riconosce più la madre e se ne vergogna…. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Jane Alexander e Elia Fongaro/ Lei sarà eliminata? Intanto Gianmarco Amicarelli in studio? (Grande Fratello Vi : Jane Alexander e Elia Fongaro: lei sarà eliminata? Intanto si vocifera che Gianmarco Amicarelli, compagno della donna, potrebbe essere in studio al Grande Fratello Vip 2018.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:18:00 GMT)

FABRIZIO CORONA INCONTRA SILVIA PROVVEDI/ Parpiglia mostra i momenti prima dell'ingresso (Grande Fratello Vip) : Questa sera al Grande Fratello Vip 3 ci sarà l’attesissimo incontro tra FABRIZIO CORONA e l’ex fidanzata SILVIA PROVVEDI: la coppia potrà finalmente rivedersi e confrontarsi.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:10:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - diretta/ Corona vs Silvia Provvedi : lui romantico sui social (Sesta puntata) : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni sesta puntata: Fabrizio Corona entra nella Casa per incontrare Silvia Provvedi. Lory Del santo torna e si vendica(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:05:00 GMT)

WALTER NUDO/ Video - le avances della Marchesa : "non so neanche di cosa si sta parlando" (Grande Fratello Vip) : WALTER NUDO al Grande Fratello Vip chiarisce con Martina Hamdy il motivo della sua nomination. Con la Marchesa? Cerca di frenare le sue avances: "Mi ha lasciato senza parole"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:01:00 GMT)

Mauro Marin - il vincitore del Grande Fratello non vuole conoscere il figlio : la confessione dell’ex fidanzata : Si torna a parlare di Mauro Marin e del figlio che non ha mai voluto conoscere. Jessica, l’ex fidanzata del vincitore del Grande Fratello, è tornata nel salotto di Barbara d’Urso per sfogarsi – senza peli sulla lingua – a luglio è nato loro figlio. A pochi mesi dalla loro rottura, ma a quanto pare l’ex gieffino non avrebbe ancora visto il bambino né si sarebbe fatto vivo. “Quando è nato gli ho mandato un ...

Grande Fratello Vip 2018 - la diretta della sesta puntata : Fabrizio Corona entrerà nella casa per Silvia Provvedi. Tutti a rischio ... : Manca poco alla sesta puntata speciale del Grande Fratello Vip 2018 che seguiremo come sempre in diretta minuto per minuto su Leggo.it. E a varcare la porta rossa ci sarà Fabrizio Corona . L'...

GIULIA SALEMI/ Anche Martina Hamdy "ci prova" con Francesco Monte? (Grande Fratello Vip 2018) : La speranza di GIULIA SALEMI, di riuscire a conquistare Francesco Monte, non morirà mai durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Ma l'influencer deve farsi conoscere per altro...(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 20:45:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - sesta puntata del 25 ottobre in diretta : Grande Fratello Vip Il Grande Fratello Vip 2018 arriva alla sesta puntata e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella Casa. Grande Fratello Vip 2018: la diretta minuto per minuto della sesta puntata A partire dalle 21:30 circa, su Canale 5 si accendono i riflettori su Grande Fratello Vip 2018. Al timone Ilary Blasi, ...

Mauro Marin - vincitore del Grande Fratello - l'ex fidanzata a Pomeriggio 5 : «Non vuole conoscere nostro figlio di 3 mesi» : A Pomeriggio 5 l'appello di Jessica, l'ex compagna di Mauro Marin , che tre mesi fa ha dato alla luce il figlioletto nato dall'amore con il vincitore del Grande Fratello e che oggi chiede a Mauro di ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte chiude a Giulia Salemi : «Non ho intenzione di baciarti». E lei reagisce così : Francesco Monte e Giulia Salemi , storia al capolinea? Pare che il sex symbol del Grande Fratello Vip abbia chiuso in maniera netta con l'influencer italo-persiana. ' Non ho intenzione di baciarti, ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza : «Amici un caz*o». Ma lui è fidanzato : Stefano Sala e Benedetta Mazza “Amici, amici… ma amici un caz*o”. Così Benedetta Mazza, concorrente del Grande Fratello Vip, ha definito il suo rapporto con Stefano Sala all’interno della casa di Cinecittà. Nel corso di un dialogo con Martina Hamdy e Jane Alexander, la valletta ha espresso il suo punto di vista sull’intesa evidente che ha con il modello: “Sono nella posizione che qualsiasi dinamica succeda ho sempre le mani legate. Sono felice ...

Grande Fratello Vip - concorrenti e complotti : scelti i nuovi eliminati? : complotti al Gf Vip 2018: alcuni concorrenti contro il “gruppo” concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 e complotti. Esistono davvero dei gruppi? La risposta c’è: sì. Ivan Cattaneo ha ammesso a cuor leggero che è stata fatta una strategia da parte di un gruppo per mandare al televoto determinate persone. Vengono quindi scelti i possibili […] L'articolo Grande Fratello Vip, concorrenti e complotti: scelti i nuovi ...