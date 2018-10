Grande Fratello Vip | il momento più disastroso di sempre | Jane Alexander e la voglia di

Grande Fratello Vip 2018 : sesto appuntamento del reality - ecco le anticipazioni della puntata del 25 ottobre : C’è grandissima attesa per il sesto appuntamento del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Grandi sorprese e molti colpi di scena per il reality di canale 5 nella puntata di questa sera, giovedì 25 ottobre 2018 . Grande Fratello Vip: le anticipazioni della sesta puntata Possiamo sintetizzare la puntata con dei punti salienti che vedranno un protagonista assoluto Fabrizio Corona. Un confronto tra l’ex ...

FRANCESCO MONTE/ Rivelazioni su Giulia Salemi ad Elia : "Non voglio l’avventura..." ( Grande Fratello Vip) : FRANCESCO MONTE continua a flirtare con Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2018 pur considerandola solo un'amica: ecco perchè il bacio non arriva.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:24:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - sesta puntata/ Eliminato e diretta : Fabrizio Corona vs Silvia Provvedi : Grande Fratello Vip 2018 , anticipazioni sesta puntata : Fabrizio Corona entra nella Casa per incontrare Silvia Provvedi . Lory Del santo torna e si vendica(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 06:50:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 | Daily | 25 ottobre 2018 | Anticipazioni e diretta : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale. Grande Fratello Vip 2018 | Anticipazioni daytime ...