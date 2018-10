Grande Fratello Vip | Francesco Monte distrugge i sogni di Giulia Salemi | ' Nessun bacio | è

Gf Vip 2018 - Maurizio Battista : "Ivan Cattaneo macchietta del gay - Lory Del Santo... Ti muore un figlio e vai al Grande Fratello?" : E' un fiume in piena Maurizio Battista , autoeliminatosi due settimane fa, dal Grande Fratello Vip 2018 . Il comico romano, intervistato dal settimanale 'Oggi', tuona contro gli ex compagni d'avventura con cui, dentro e fuori dalla Casa, si è scontrato duramente con toni assai aspri e poco distensivi: La Giorgi era snob, tagliente e prevenuta. Merola si è offeso perché gli ho detto che era un poveraccio. Lui mi ha dato due volte del pezzo di m…. ...

Martina Hamdy/ I vani tentativi di apparire - ma la meteorina non emerge dal gruppo ( Grande Fratello Vip) : Martina Hamdy , al Grande Fratello Vip, ha colto le provocazioni di Alfonso Signorini, ma non i suoi tentativi di emerge re sono vani . Commenti fuori luogo, è l'elemento debole del gruppo ?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:33:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Fabio Basile come Rocco Siffredi. Giulia Provvedi l'ha visto : 'Una proboscide' : l'ha soprannominato 'tenda canadese', Alessandro Cecchi Paone , e non è per la passione per il campeggio. Fabio Basile sta sconcertando la casa del Grande Fratello Vip per le sue dimensioni ...