Grande Fratello Vip | Francesco Monte chiude a Giulia Salemi | «Non ho intenzione di

Mauro Marin - vincitore del Grande Fratello - l'ex fidanzata a Pomeriggio 5 : «Non vuole conoscere nostro figlio di 3 mesi» : A Pomeriggio 5 l'appello di Jessica, l'ex compagna di Mauro Marin , che tre mesi fa ha dato alla luce il figlioletto nato dall'amore con il vincitore del Grande Fratello e che oggi chiede a Mauro di ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza : «Amici un caz*o». Ma lui è fidanzato : Stefano Sala e Benedetta Mazza “Amici, amici… ma amici un caz*o”. Così Benedetta Mazza, concorrente del Grande Fratello Vip, ha definito il suo rapporto con Stefano Sala all’interno della casa di Cinecittà. Nel corso di un dialogo con Martina Hamdy e Jane Alexander, la valletta ha espresso il suo punto di vista sull’intesa evidente che ha con il modello: “Sono nella posizione che qualsiasi dinamica succeda ho sempre le mani legate. Sono felice ...

Grande Fratello Vip - concorrenti e complotti : scelti i nuovi eliminati? : complotti al Gf Vip 2018: alcuni concorrenti contro il “gruppo” concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 e complotti. Esistono davvero dei gruppi? La risposta c’è: sì. Ivan Cattaneo ha ammesso a cuor leggero che è stata fatta una strategia da parte di un gruppo per mandare al televoto determinate persone. Vengono quindi scelti i possibili […] L'articolo Grande Fratello Vip, concorrenti e complotti: scelti i nuovi ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro e Jane Alexander : prima notte bollente sotto le lenzuola. E alla fine lui... : Grande Fratello Vip , prima notte di fuoco tra Elia Fongaro e Jane Alexander? Pare che l'attrice italo-inglese e l'ex velino abbiano rotto gli indugi, dando libero sfogo alla passione che si ...

Grande Fratello Vip 3 – Sesta puntata del 25 ottobre 2018 – Fabrizio Corona irrompe in casa. : Non è lunedì, ma in va in onda anche stasera, con due puntate nella stessa settimana, Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo la “capitana” Ilary Blasi accompagnata da […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Sesta puntata del 25 ottobre 2018 – Fabrizio ...

Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip 2018 per l’incontro con Silvia Provvedi : chi sarà eliminato? Anticipazioni 25 ottobre : sarà una serata da non perdere quella di questa sera per il Grande Fratello Vip 2018 che questa settimana raddoppia ma scegliendo sicuramente un momento non molto giusto per farlo. Dopo l'eliminazione di Eleonora Giorgi di lunedì scorso e quella finta di Lory Del Santo, finita in suite, questa sera il reality show di Canale 5 tornerà in onda alle 21.30 circa, con una nuova puntata ripartendo proprio dall'attrice. Le parole che le hanno detto ...

Fabrizio Corona/ “Volete saper cosa penso di Ilary Blasi che non mi voleva?” (Grande Fratello Vip) : Questa sera al Grande Fratello Vip 3 ci sarà l’attesissimo incontro tra Fabrizio Corona e l’ex fidanzata Silvia Provvedi: la coppia potrà finalmente rivedersi e confrontarsi.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:21:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - sesta puntata 25 ottobre 2018 : ospite Fabrizio Corona - Lory del Santo torna nella casa : Giunto al sesto appuntamento, torna stasera in via del tutto eccezionale il Grande Fratello VIP in onda alle 21:30 circa su Canale5. Il reality show è prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista.puntata che si prospetta curiosa innanzitutto per l'incursione di Fabrizio Corona, pronto a confrontarsi con l'ex fidanzata Silvia Provvedi con la quale ha chiuso i rapporti poco prima ...

Grande Fratello Vip. Tra Jane Alexander ed Elia Fongaro nella notte grattini - carezze - baci sul collo. Guarda il VIDEO : Elia Fongaro e Jane Alexander sono sempre più vicini, lei ormai si è dichiarata e non nasconde più il suo forte interesse nei confronti dell’ex velino di Striscia la Notizia. Ieri notte i due... L'articolo Grande Fratello Vip. Tra Jane Alexander ed Elia Fongaro nella notte grattini, carezze, baci sul collo. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - il dramma di Andrea Mainardi : 'Mi sono strofinato gli occhi e...' - male scoperto per caso : Andrea Mainardi è certamente uno degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip che meno ha fatto parlare di sé. Nella giornata di ieri, mercoledì 24 ottobre, il cuoco è stato al centro della ...

Grande Fratello Vip. Francesco frena di nuovo Giulia : ”Non ho intenzione di baciarti” : Bacio Francesco e Giulia al Gf Vip? Monte chiarisce tutto C’è stato davvero il bacio di Francesco e Giulia al Gf Vip 2018? A quanto pare, i due ragazzi non sono mai andati... L'articolo Grande Fratello Vip. Francesco frena di nuovo Giulia: ”Non ho intenzione di baciarti” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ela Weber/ Anche la Sellerona non sopporta la Marchesa (Grande Fratello Vip) : Ela Weber ha grandi possibilità al televoto Anche perché gode delel simpatie di quasi tuti i concorrenti del Grande Fratello Vip, a lei dà fastidio solo la Marchesa.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:11:00 GMT)

Lory Del Santo/ Pronta a rientrare nella casa : cosa succederà? (Grande Fratello Vip) : Sta per tornare nella casa del Grande Fratello Vip Lory Del Santo, eliminata per finta e chiusa in solitudine, cosa che non è stata apprezzata dagli spettatori. cosa succederà adesso?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:06:00 GMT)