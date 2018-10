Grande Fratello Vip Francesco frena di nuovo Giulia | ”Non ho intenzione di baciarti”

Grande Fratello Vip - il dramma di Andrea Mainardi : 'Mi sono strofinato gli occhi e...' - male scoperto per caso : Andrea Mainardi è certamente uno degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip che meno ha fatto parlare di sé. Nella giornata di ieri, mercoledì 24 ottobre, il cuoco è stato al centro della ...

Ela Weber/ Anche la Sellerona non sopporta la Marchesa (Grande Fratello Vip) : Ela Weber ha grandi possibilità al televoto Anche perché gode delel simpatie di quasi tuti i concorrenti del Grande Fratello Vip, a lei dà fastidio solo la Marchesa.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:11:00 GMT)

Lory Del Santo/ Pronta a rientrare nella casa : cosa succederà? (Grande Fratello Vip) : Sta per tornare nella casa del Grande Fratello Vip Lory Del Santo, eliminata per finta e chiusa in solitudine, cosa che non è stata apprezzata dagli spettatori. cosa succederà adesso?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Alessandro Cecchi Paone/ I giovani della casa apprezzano la sua cultura (Grande Fratello Vip) : Alessandro Cecchi Paone non perde occasione per punzecchiare concorrenti maschi e femmine al Grande Fratello Vip, ma la sua alta cultura è apprezzata da quasi tutti nella casa.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:02:00 GMT)

Maria Monsè/ Video - parla troppo e nessuno la ascolta? (Grande Fratello Vip) : Maria Monsé sempre ai ferri corti con la Marchesa anche se si registra una tregua che poi sfuma subito nel post diretta. Ma la Monsé rischia di uscire dal Grande Fratello Vip.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:59:00 GMT)

Gianmarco Amicarelli/ Il fidanzato di Jane Alexander scomparso dai social (Grande Fratello Vip) : Gianmarco Amicarelli, il fidanzato di Jane Alexander, è scomparso dai social. Il musicista deluso dalle attenzioni dell'attrice per Elia Fongaro al Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:57:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Fabio Basile è superdotato : Choc al Grande Fratello Vip: uno dei concorrenti è superdotato. Ma chi? Ora, piano piano, ci arriviamo. Intanto, per darvi un’idea (e per farvi fare 4 risate) vi diciamo che Alessandro Cecchi Paone ha soprannominato il vip in questione “tenda canadese”. E non in riferimento alla passione per il campeggio. Ma chi è il vip che è così ben messo sotto i pantaloni? Se non avete seguito il Grande Fratello Vip, ve lo diciamo noi… Lui è Fabio Basile. ...

Giulia Salemi/ Sogna il lieto fine con Francesco Monte - ma lui non vuole baciarla (Grande Fratello Vip) : La speranza di Giulia Salemi, di riuscire a conquistare Francesco Monte, non morirà mai durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Ma l'influencer deve farsi conoscere per altro...(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:48:00 GMT)

Jane Alexander/ Video - l'attrice è innamorata di Elia Fongaro? (Grande Fratello Vip) : Jane Alexander ha ammesso di provare una forte simpatia per Elia Fongaro, ma l'ex velino non sembra condividere i sentimenti dell'attrice. Chi lascerà la casa del Grande Fratello vip?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:45:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Francesco Monte distrugge i sogni di Giulia Salemi : 'Nessun bacio - è un rapporto di grattini' : Al Grande Fratello Vip si mormora di una tenera amicizia tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Ma lui frena, azzerando le brame amatorie della bella piacentina. "Con Giulia è una cosa che si vede, noi ...

Daniela Del Secco D’Aragona/ Video - la Marchesa riuscirà a salvarsi? (Grande Fratello Vip) : La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona rischia di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip questa sera. I suoi adorati fan la salveranno?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:43:00 GMT)

Fabio Basile/ Video - il judoka ha attirato l'attenzione di Cecchi Paone (Grande Fratello Vip) : Nella casa del Grande Fratello Vip Fabio Basile ha attirato l'attenzione del nuovo arrivato Alessandro Cecchi Paone. L'atleta ha anche avuto modo di allenarsi.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:34:00 GMT)

Gf Vip 2018 - Maurizio Battista : "Ivan Cattaneo macchietta del gay - Lory Del Santo... Ti muore un figlio e vai al Grande Fratello?" : E' un fiume in piena Maurizio Battista, autoeliminatosi due settimane fa, dal Grande Fratello Vip 2018. Il comico romano, intervistato dal settimanale 'Oggi', tuona contro gli ex compagni d'avventura con cui, dentro e fuori dalla Casa, si è scontrato duramente con toni assai aspri e poco distensivi: La Giorgi era snob, tagliente e prevenuta. Merola si è offeso perché gli ho detto che era un poveraccio. Lui mi ha dato due volte del pezzo di m…. ...