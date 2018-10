Grande Fratello Vip | Fabio Basile è superdotato

caffeinamagazine

: Faccio un pubblico appello a Rocco Casalino: dica a #DiMaio che non è il Grande Fratello ma è il governo del paese.… - AlessiaMorani : Faccio un pubblico appello a Rocco Casalino: dica a #DiMaio che non è il Grande Fratello ma è il governo del paese.… - trash_italiano : Io ve la butto lì: tutto il cast del Grande Fratello VIP 2 all’Isola dei Famosi PER RICORDARGLIELO AL MONDO CHI ERAVAMO. #GFVIP #Isola - zazoomblog : Giulia Salemi- Sogna il lieto fine con Francesco Monte ma lui non vuole baciarla (Grande Fratello Vip) - #Giulia… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Choc alVip: uno dei concorrenti è. Ma chi? Ora, piano piano, ci arriviamo. Intanto, per darvi un’idea (e per farvi fare 4 risate) vi diciamo che Alessandro Cecchi Paone ha soprannominato il vip in questione “tenda canadese”. E non in riferimento alla passione per il campeggio. Ma chi è il vip che è così ben messo sotto i pantaloni? Se non avete seguito ilVip, ve lo diciamo noi… Lui è. Nato a Rivoli il 7 ottobre 1994,è un judoka italiano che ha conquistato le Olimpiadi nella categoria 66 kg di Rio De Janeiro nel 2016. La vita diè sempre stata molto “semplice”: prima della sua partecipazione come concorrente alVip ha anche partecipato all’edizione 2017 di Ballando Con Le Stelle. Ora, certo, questa faccenda della “tenda canadese” sta emozionando tutte le donne. Anche perchénon è fidanzato… ...