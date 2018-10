Grande Fratello Vip | Fabio Basile come Rocco Siffredi Giulia Provvedi l' ha visto | ' Una

Silvia Provvedi preoccupa Elia Fongaro al Grande Fratello Vip 3 : Grande Fratello Vip 3: il presentimento di Elia su Silvia Provvedi - Questa sera Fabrizio Corona entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 3 per confrontarsi con Silvia Provvedi. L’indiscrezione sull’ospitata del re dei paparazzi è stata lanciata in questi giorni, dopo un turbine di notizie contrastanti e di frecciate mezzo social. In queste ore Silvia Provvedi ha preoccupato Elia Fongaro. L’ex velino, che in questi giorni si è ...

Eros Fongaro - il papà di Elia/ Il regalo del figlio : il compleanno e una dedica speciale (Grande Fratello Vip) : Ieri è stato il compleanno di Eros, papà di Elia Fongaro. Il modello quindi, ha voluto decorare una maglietta bianca con dello smalto, scrivendo "Auguri papà Eros".(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:38:00 GMT)

ILARY BLASI : IL LOOK AL Grande Fratello VIP 2018/ Il duello televisivo con il super ospite Fabrizio Corona : Questa sera, giovedì 25 ottobre, in occasione della sesta puntata del GRANDE FRATELLO Vip 3 ILARY BLASI accoglierà Fabrizio Corona, pronto al confronto con Silvia Provvedi.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:25:00 GMT)

Chiara Baschetti/ La ex fidanzata di Elia Fongaro : entra in Casa per riconquistarlo? (Grande Fratello Vip) : Elia Fongaro, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, nel corso delle prime settimane non ha mai nominato la sua ex, l'attrice Chiara Baschetti...(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:01:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - la confessione di Andrea Mainardi : ‘Ho avuto un trapianto’ : La casa del Grande Fratello Vip 2018, qualche volta, può essere sede di riflessioni e discorsi molto profondi. È il caso della conversazione tra Walter Nudo e Andrea Mainardi (QUI chi è) che nel corso della diretta su Mediaset Extra ha parlato di un aspetto molto privato di sé, ovvero del trapianto di cornea a cui è stato sottoposto alcuni anni fa. Lo chef rispondendo alle domande del coinquilino ha raccontato l’episodio che lo ha portato ...

Grande Fratello Vip - il momento più disastroso di sempre : Jane Alexander e la voglia di corna - Elia la umilia : Il fidanzato di Jane Alexander le ha chiesto di sposarlo urlandolo dall'esterno della casa del Grande Fratello Vip . Come l'ha presa l'attrice britannica? Prima la sorpresa, poi il gelo e infine il ...

Grande Fratello Vip 2018 : sesto appuntamento del reality - ecco le anticipazioni della puntata del 25 ottobre : C’è grandissima attesa per il sesto appuntamento del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Grandi sorprese e molti colpi di scena per il reality di canale 5 nella puntata di questa sera, giovedì 25 ottobre 2018. Grande Fratello Vip: le anticipazioni della sesta puntata Possiamo sintetizzare la puntata con dei punti salienti che vedranno un protagonista assoluto Fabrizio Corona. Un confronto tra l’ex ...

FRANCESCO MONTE/ Rivelazioni su Giulia Salemi ad Elia : "Non voglio l’avventura..." (Grande Fratello Vip) : FRANCESCO MONTE continua a flirtare con Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2018 pur considerandola solo un'amica: ecco perchè il bacio non arriva.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:24:00 GMT)

Pierluigi Gollini - fidanzato di Silvia Provvedi/ Il portiere sorprende la fidanzata? (Grande Fratello Vip) : Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini stanno insieme da circa un anno. Attualmente la performer è nella Casa del Grande Fratello Vip, al fianco della sorella gemella Silvia.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:00:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - sesta puntata/ Eliminato e diretta : Fabrizio Corona vs Silvia Provvedi : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni sesta puntata: Fabrizio Corona entra nella Casa per incontrare Silvia Provvedi. Lory Del santo torna e si vendica(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 06:50:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 | Daily | 25 ottobre 2018 | Anticipazioni e diretta : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale. Grande Fratello Vip 2018 | Anticipazioni daytime ...

Andrea Mainardi : “Ho avuto un trapianto”/ "Ho le cornee di altre persone" : confessione al Grande Fratello Vip : Andrea Mainardi, lo chef della Casa del Grande Fratello Vip 3, svela di aver subito un trapianto di recente: "Ho le cornee di altre persone, ho sofferto tanto"(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 22:50:00 GMT)

Francesco Monte/ Confidenze su Giulia Salemi ad Elia : "ci piacciamo - ma..." (Grande Fratello) : Francesco Monte continua a flirtare con Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2018 pur considerandola solo un'amica: ecco perchè il bacio non arriva.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 22:42:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Jane Alexander si dichiara a Elia Fongaro. Lui scoppia a ridere e risponde : 'Tu sei pazza!' : Al Grande Fratello Vip Jane Alexander si dichiara a Elia Fongaro che per tutta risposta le rifila un 'Ma tu sei pazza'. Jane infatti è in crisi col fidanzato, che tra l'altro fuori dalla casa con un ...