Grande Fratello Vip | Elia Fongaro e la strana malattia alle mani che lo fa vergognare E

LIVE Grande Fratello Vip - sesto appuntamento : Corona in casa per la Provvedi : Oggi, giovedì 25 ottobre il Grande Fratello arriva al sesta serata e qui su Blasting News entra in azione la diretta della puntata per seguire e tenere al corrente tutto ciò che succede in studio, e sopratutto nella casa di Cinecittà. Anticipazioni della puntata del 25 ottobre A cominciare dalle 21:30, su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi presenta la serata e assieme a lei l'opinionista Alfonso ...

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi e lo sconcertante crollo emotivo : un pianto da crisi isterica? : Un crollo emotivo, un incontenibile pianto, all'improvviso, per Giulia Provvedi all'interno della casa del Grande Fratello Vip . Il reality, forse, non è così semplice come si pensa. L'isolamento e la ...

Marchesa d’Aragona - sarà eliminata?/ Daniela Del Secco - è il pubblico a decidere (Grande Fratello Vip) : La Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona rischia di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip questa sera. I suoi adorati fan la salveranno?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:31:00 GMT)

Grande Fratello Vip : il figlio di Jane Alexander non riconosce più la madre e se ne vergogna…. : Jane Alexander si è dichiarata palesemente ad Elia Fongaro e ieri notte i due sono stati alcune ore a coccolarsi, arrivando ad un passo dal limone selvaggio. Solo una settimana fa il compagno dell’attrice... L'articolo Grande Fratello Vip: il figlio di Jane Alexander non riconosce più la madre e se ne vergogna…. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Jane Alexander e Elia Fongaro/ Lei sarà eliminata? Intanto Gianmarco Amicarelli in studio? (Grande Fratello Vi : Jane Alexander e Elia Fongaro: lei sarà eliminata? Intanto si vocifera che Gianmarco Amicarelli, compagno della donna, potrebbe essere in studio al Grande Fratello Vip 2018.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:18:00 GMT)

FABRIZIO CORONA INCONTRA SILVIA PROVVEDI/ Parpiglia mostra i momenti prima dell'ingresso (Grande Fratello Vip) : Questa sera al Grande Fratello Vip 3 ci sarà l’attesissimo incontro tra FABRIZIO CORONA e l’ex fidanzata SILVIA PROVVEDI: la coppia potrà finalmente rivedersi e confrontarsi.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:10:00 GMT)

WALTER NUDO/ Video - le avances della Marchesa : "non so neanche di cosa si sta parlando" (Grande Fratello Vip) : WALTER NUDO al Grande Fratello Vip chiarisce con Martina Hamdy il motivo della sua nomination. Con la Marchesa? Cerca di frenare le sue avances: "Mi ha lasciato senza parole"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:01:00 GMT)

Mauro Marin - il vincitore del Grande Fratello non vuole conoscere il figlio : la confessione dell’ex fidanzata : Si torna a parlare di Mauro Marin e del figlio che non ha mai voluto conoscere. Jessica, l’ex fidanzata del vincitore del Grande Fratello, è tornata nel salotto di Barbara d’Urso per sfogarsi – senza peli sulla lingua – a luglio è nato loro figlio. A pochi mesi dalla loro rottura, ma a quanto pare l’ex gieffino non avrebbe ancora visto il bambino né si sarebbe fatto vivo. “Quando è nato gli ho mandato un ...

GIULIA SALEMI/ Anche Martina Hamdy "ci prova" con Francesco Monte? (Grande Fratello Vip 2018) : La speranza di GIULIA SALEMI, di riuscire a conquistare Francesco Monte, non morirà mai durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Ma l'influencer deve farsi conoscere per altro...(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 20:45:00 GMT)