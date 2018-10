Grande Fratello Vip 2018 | sesto appuntamento del reality | ecco le anticipazioni della

superguidatv

: Faccio un pubblico appello a Rocco Casalino: dica a #DiMaio che non è il Grande Fratello ma è il governo del paese.… - AlessiaMorani : Faccio un pubblico appello a Rocco Casalino: dica a #DiMaio che non è il Grande Fratello ma è il governo del paese.… - trash_italiano : Io ve la butto lì: tutto il cast del Grande Fratello VIP 2 all’Isola dei Famosi PER RICORDARGLIELO AL MONDO CHI ERAVAMO. #GFVIP #Isola - e_marzia : DOPPIO APPUNTAMENTO!! COSA NE PENSATE? Grande Fratello Vip 3 Raddoppia: in onda Lunedì 22 e Giovedì 25 Ottobre 2018… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) C’è grandissima attesa per ildelVip, ilshow condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Grandi sorprese e molti colpi di scena per ildi canale 5 nella puntata di questa sera, giovedì 25 ottobreVip: lesesta puntata Possiamo sintetizzare la puntata con dei punti salienti che vedranno un protagonista assoluto Fabrizio Corona. Un confronto tra l’ex re dei paparazzi con l’ex Silvia Provvedi. Assisteremo poi al rientro in Casa di Lory del Santo Tutti i concorrenti a rischio eliminazione La sesta puntata del GF Vip Giovedì 25 ottobre, in prima serata su Canale 5, “Vip” raddoppia con un nuovodelprodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Nella sesta puntata si aprirà la Porta Rossa per l’attesissimo incontro tra ...