GQ e Gucci | il nuovo episodio The Perfomers

(Di giovedì 25 ottobre 2018) GQ eancora una volta insieme per presentare Act VIII, undella serie di cinque cortometraggi “The Performers” curata da Dylan Jones, Editor-in-Chief di British GQ. Un progetto – che abbiamo raccontato attraverso immagini e video, anche sul nostro sito – nato nel 2017 “e che documenta il pellegrinaggio di uomini influenti verso luoghi inaspettati, che hanno contribuito a formare il loro spirito e la loro visione. Questovede come protagonista l’artista e ricamatore James T. Merry, ora basato in Islanda dove vive e lavora insieme a Björk dal 2009. Sulle sponde di un lago a quindici minuti di distanza da Reykjavík, il piccolo studio di James è circondato dalla natura che ispira le sue opere d’arte. “E’ sempre stato il mio sogno, fin da quando avevo ven’tanni “, dice, “di uscire dalla grande città e trovare un ...