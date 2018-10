Gp Australia | Rossi | ' La foza di Marquez e la costanza'

MotoGp - Rossi : «In Australia possiamo fare molto bene» : PHILLIP ISLAND - ' Secondo me Phillip Island è uno dei migliori circuiti del Mondiale, e credo sia così un po' per tutt i'. Valentino Rossi nella conferenza stampa del Gp d'Australia, ha ribadito il ...

MotoGp - Rossi : «In Australia chiuderò secondo» : PHILLIP ISLAND - Valentino Rossi nella conferenza stampa del Gp d'Australia, ha ribadito il suo feeling con il circuito di Phillip Island, dove la sua Yamaha riesce a esprimere al meglio il proprio ...

MotoGP - la conferenza piloti dal GP di Australia 2018. Valentino Rossi : 'Il punto di forza di Marc Marquez? La costanza' : LIVE 08:44 25 ott Valentino Rossi a Sky Sport MotoGP : "Sarebbe un buon risultato arrivare al secondo posto, sarebbe un buon risultato per tutta la Yamaha". 08:43 25 ott Valentino Rossi a Sky Sport MotoGP : "E' importantissimo cercare di lottare con Dovizioso e arrivare sul podio del Mondiale, su questa pista posso giocarmela, ci proviamo, è una cosa importante per mantenere altra la ...

MotoGp – Valentino Rossi e Maverick Vinales incontrano la piccola Freyja in Australia : la storia speciale della dolce bambina [GALLERY] : La piccola Freyja incontra i piloti Yamaha: la prima bambina ad essersi sottoposta ad un intervento di robotica per rimuovere un tumore nel paddock di Philipp Island con Valentino Rossi e Maverick Vinales Il weekend di gara del Gp d’Australia è iniziato. Pochi giorni per ricaricare le energie, tra voli e ‘traslochi’ per i piloti della MotoGp dopo il Gp del Giappone, che ha incoronato Marquez campione del mondo per la ...

Valentino Rossi - GP Australia 2018 : “Spero di avere lo stesso feeling dell’anno scorso. Il punto di forza Marquez? Va veloce ovunque” : Giornata di conferenza stampa a Phillip Island (Australia), sede del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Valentino Rossi si proietta a questo appuntamento con la voglia di replicare il podio dell’anno passato e concludere nel miglior modo una stagione non positiva con la Yamaha, nonostante il terzo posto nella classifica generale. Un tracciato diverso da tutti gli altri, quello che i piloti si apprestano ad affrontare, a detta ...

MotoGp - Valentino Rossi a Melbourne mangia... italiano! Il Dottore al ristorante della città Australiana : Valentino Rossi pranza in un ristorante di cucina italiana a Melbourne, il pilota di Tavullia mangia bene prima del weekend di gara Valentino Rossi sarà impegnato domenica nel Gp d'Australia . A ...

MotoGp – Valentino Rossi a Melbourne mangia… italiano! Il Dottore al ristorante della città Australiana : Valentino Rossi pranza in un ristorante di cucina italiana a Melbourne, il pilota di Tavullia mangia bene prima del weekend di gara Valentino Rossi sarà impegnato domenica nel Gp d’Australia. A Philipp Island il Dottore disputerà la terzultima gara di stagione, dopo l’assegnazione del titolo iridato a Marc Marquez in Giappone. Mentre si trova a Melbourne per trascorrere le sue ultime ore di tempo libero, Valentino si ferma in ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora. Andrea Dovizioso per sfatare il tabù - Valentino Rossi punta al podio : E' vero sull'esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi , Giappone, . E dunque, con niente di ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora. Andrea Dovizioso per sfatare il tabù - Valentino Rossi punta al podio : Ed eccoci a Phillip Island (Australia), scenario oceanico da favola, teatro ideale del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. E’ vero sull’esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi (Giappone). E dunque, con niente di particolare in gioco, i centauri si sfideranno con la voglia più pura e sincera: battersi fino in fondo ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora - Andrea Dovizioso sfatare il tabù e Valentino Rossi puntare al podio : Ed eccoci a Phillip Island (Australia), scenario oceanico da favola, teatro ideale del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. E’ vero sull’esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi (Giappone). E dunque, con niente di particolare in gioco, i centauri si sfideranno con la voglia più pura e sincera: battersi fino in fondo ...

MotoGp - Rossi : «In Australia per fare del nostro meglio» : PHILLIP ISLAND - 'Sono sempre felice di tornare in Australia. Mi piace la pista e anche il circuito di Phillip Island'. Valentino Rossi guarda con entusiasmo alla gara Australiana, terzultimo ...

MotoGP - GP Australia 2018 - Valentino Rossi : “Sono sempre molto felice di venire qui - faremo del nostro meglio” : Quello che si avvicina al GP d’Australia di Phillip Island è un Valentino Rossi positivo. Il nove volte Campione del Mondo, parlando con la stampa alla vigilia dell’appuntamento numero 17 del calendario iridato di quest’anno, ha rimarcato a più riprese i bei ricordi che gli ha lasciato questo circuito, non ultimo il primo titolo mondiale in quel 2001 che fu l’ultimo anno della Classe 500 prima di trasformarsi ...

MotoGp – La motivazione non manca mai - Valentino Rossi verso l’Australia : “mi piace venire qua” : Le sensazioni di Valentino Rossi alla viglia del Gp dell’Australia: le parole del Dottore a poche ore dall’inizio del weekend di gara di Phillip Island La MotoGp non si ferma: i piloti volano dal Giappone all’Australia per il secondo round del Trittico asiatico. Tre gare no-stop per i campioni delle due ruote che si apprestano ad affrontare il weekend di Phillip Island. AFP/LaPresse Reduce da un positivo quarto posto a ...