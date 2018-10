Google | nuove regole per gli aggiornamenti degli smartphone

Nuove immagini di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 Plus mostrano un look Google Style : Nuove immagini mostrano che la Samsung Experience 10 con Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 Plus potrebbe renderlo più simile a uno smartphone Google. L'articolo Nuove immagini di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 Plus mostrano un look Google Style proviene da TuttoAndroid.

Nuove Shopping Action per Google Assistant - Google Maps mostra le stazioni di ricarica auto : Mentre Google Maps è in grado di visualizzare le stazioni di ricarica per le auto in alcuni Paesi, Google Assistant introduce Nuove Shopping Actions.

Le impostazioni di Google Assistant guadagnano razionalità e nuove schede orizzontali : Le novità di cui vi parliamo oggi riguardano le impostazioni dell'assistente intelligente Google, che sono state razionalizzate

Google Plus per G Suite rimane vivo e ottiene nuove funzionalità : Google Plus rimane attivo per le aziende e si concentra principalmente sul consentire agli utenti all'interno di un'organizzazione di condividere facilmente le informazioni. Le nuove funzionalità che Google annuncia oggi offrono agli amministratori ulteriori strumenti per la gestione e la revisione dei post, consentono ai dipendenti di taggare i contenuti e fornire metriche di coinvolgimento migliori ai poster.

Le nuove funzioni della fotocamera di Google Pixel 3 arriveranno anche sui vecchi Pixel : Le nuove funzioni della fotocamera dei Google Pixel 3 verranno resi disponibili anche per i Pixel di prima e seconda generazione grazie ad un aggiornamento software.

Google Chrome saluta Android Jelly Bean - le nuove API richiedono Android 4.4 KitKat : Nel nuovo codice dell'app di Google Chrome è stato innalzato il livello delle API ad Android 4.4 KitKat. Il browser dice addio ad Android Jelly Bean.

Geekbench svela tre nuove versioni di Google Pixel Slate : Dal database di Geekbench arrivano nuove interessanti informazioni sul tablet Chrome OS che dovrebbe essere lanciato con il nome di Google Pixel Slate

"Top Shot" e "Flip to Shhh" sarebbero due nuove funzioni di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL : Due funzioni di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL svelate da nuovo materiale pubblicitario, a pochi giorni dalla presentazione che avverrà il 9 ottobre.

Discover - il news feed di Google cambia nome e acquisisce nuove funzioni : In principio era Google Now, poi è diventato il feed di Google o feed di notizie e ora si chiama Discover. Fa parte dei tre cambiamenti fondamentali che Google si è prefissata per cambiare il modo in cui effettuare ricerche, personalizzate e attinenti senza nemmeno che tu intervenga in qualche modo, ma com'è possibile? Discover: un nuovo nome e un nuovo aspetto Un nuovo nome, un nuovo look e un nuovo set di funzionalità. Il feed di

Accoppiata vincente HYPE e Google Pay : subito 10 euro gratis per le nuove attivazioni : La carta prepagata HYPE forma con Google Pay una coppia perfetta: forse ancora non lo sapevate, ma il sistema di pagamenti mobile di Big G è arrivato anche in Italia (da pochi giorni, con funzionalità basilari, ma in via di espansione, come vi abbiamo raccontato qui). Con la carta Mastercard contactless di Banca Sella (cliccate qui per conoscere tutti gli altri istituti bancari che possono fin qui interfacciarsi con Google Pay), anche i minori

Presto nuove funzionalità per Google Pay : l'azienda ha intenzioni serie : Che Google Pay sia sbarcato in Italia ormai dovreste saperlo tutti: quel di cui forse non siete ancora al corrente è che Big G stia lavorando per apportare ulteriori funzionalità al proprio sistema di pagamento mobile, affinché sempre più utenti lo scelgano per la gestione delle finanze quotidiane. Non sarà facile combattere contro colossi del calibro di Apple Pay e Samsung Pay, ma l'azienda di Moutain View ci sta mettendo del suo per emergere e

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL messi a nudo in nuove foto - che confermano notch e design : Sappiamo già molto sul conto di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, però è tempo di aggiungere nuove informazioni, ovviamente leaked e non ufficiali, al pacchetto che abbiamo confezionato nelle ultime settimane.

App Google 8.22 beta mostra nuove info su Pixel Stand - Assistant Households e Podcast : La beta 8.22 dell'app Google è in rollout sul Play Store e include nuove informazioni relative a Pixel Stand, Assistant Household e Podcast.