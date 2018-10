Google Foto si prepara ad introdurre diversi suggerimenti

Google Pixel 3 e 3 XL perdono lo sblocco con Voice Match e talvolta non salvano le foto : Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL cominciano a mostrare i primi problemi. Da una parte viene a mancare la possibilità di sbloccare il telefono tramite Voice Match dicendo "Ok Google ", che proprio un problema non è; dall'altra torna a galla un bug relativo al salvataggio delle foto catturate, che talvolta vengono perse come segnalano vari utenti. L'articolo Google Pixel 3 e 3 XL perdono lo sblocco con Voice Match e talvolta non salvano le foto ...

Google Maps permette di nominare e consigliare i piatti fotografati : Quante volte avremmo voluto sapere qualcosa in più su uno specifico piatto caricato sulla pagina Maps di un ristorante in cui stiamo pensando di andare? L'articolo Google Maps permette di nominare e consigliare i piatti fotografati proviene da TuttoAndroid.

Servono davvero più fotocamere negli smartphone? Google ci dimostra che se ne può fare a meno mantenendo alta la qualità delle foto. : Ormai quasi tutti gli smartphone presentati negli ultimi anni sono dotati di al meno due fotocamere posteriori , e la tendenza è destinata a salire considerando che lo standard si sta posizionando sulla presenza di al meno tre o più fotocamere . Noi utenti al giorno d’oggi cerchiamo uno smartphone con al meno due fotocamere posteriori, anche se alcune volte non sappiamo come e se vengono utilizzate durante gli scatti. Le doppie fotocamere o ...

Recensione Google Pixel 3 XL : fotocamera e prestazioni ai livelli di XS Max e Note 9. Prezzo caro - video in notturna migliorabile ma esperienza Android al top : Pixel 3 XL è il nuovo smartphone Android di Google. In Italia parte da 999 euro per la versione da 64 Gigabyte di memoria, che diventano 1.099 euro per quella da 128 Gigabyte. È un Prezzo alto, ma che ormai caratterizza un po’ tutti i dispositivi che si scontrano in questa fascia. I suoi principali concorrenti sono infatti iPhone XS Max e Galaxy Note 9, in attesa che Huawei alzi il sipario sull’attesissimo Mate 20 Pro. Siamo dunque ...