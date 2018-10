Google dice addio ad Android Nearby Notifications | vittima dell’eccessivo spam

Il vetro posteriore di Google Pixel 3 XL è così delicato come si dice? A rispondere è JerryRigEverything (video) : Quest'anno è decisamente più atteso di quanto non lo fosse per il predecessore, il test di durabilità di JerryRigEverything L'articolo Il vetro posteriore di Google Pixel 3 XL è così delicato come si dice? A rispondere è JerryRigEverything (video) proviene da TuttoAndroid.

Un ex designer di Google Plus ci dice perchè per lui questo progetto è fallito : Morgan Knutson, un ex designer di UI di Google Plus, ha deciso di condividere su Twitter la propria opinione sulla chiusura della piattaforma

Google Home 2.6 aggiunge controllo intelligente - tema materiale - preparazione del benessere digitale e rivela il nome in codice di Google Home Hub : Google Home 2.6 è in roll out con un tema Material rinnovato che sfrutta la barra in basso, mentre il teardown dell'apk rivela che Google è al lavoro sul benessere digitale e il supporto per Google Home Hub. Fra le linee di codice trapelano anche il nome in codice di Google Home Hub, che sarebbe "Estelle", e l'equalizzatore ambientale che Google ha annunciato ieri per adattare lo schermo alla luminosità di una stanza.

Online il capolavoro di Leonardo Da Vinci : il Codice Atlantico è su Google Arts & Culture : Accedere alle bellezze conservate nella Veneranda Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana di Milano non è mai stato così facile. È di questi giorni l'annuncio della pubblicazione on line del Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci e la collezione dei maestri fiamminghi della collezione di Federico Borromeo sulla piattaforma Google Arts & Culture.Continua a leggere

Nel codice sorgente di Google Chrome sarebbe stata scoperta un'avventura testuale segreta : Come segnalato da Eurogamer.net, nel codice sorgente di Google Chrome sarebbe stata scoperta un'avventura testuale segreta.Un utente Reddit ha trovato l'easter egg digitando "text adventure" in Google.com e aprendo la console javascript di Chrome. Sotto un avviso che ricorda agli utenti di non copiare e incollare manualmente nulla di dannoso nel codice, la console chiede: "ti piacerebbe giocare a un gioco? (si / no)".Sebbene non sia esattamente ...

Una trappola l’iPhone X a 1 euro con codice WRT256PPX su Google - in guardia internauti : Possibile ottenere un iPhone X a 1 euro come preannuncia un annuncio che sta letteralmente spopolando sul web in queste ore, in particolare sui social network come Facebook? Una nota condivisa su molte bacheche fa riferimento proprio al melafonino del 2017 acquistabile al costo di un caffè. Troppo bello per essere vero? Certo che si, una nuova trappola hi-tech è nascosta dietro l'angolo e dunque sarà meglio riconoscerla a dovere. Qualche ...

Google anticipa le pulizie di primavera e dice addio a Inbox by Gmail - che sarà interrotto nel 2019 : Google annuncia, con un breve ma dettagliato comunicato, che Inbox by Gmail è arrivato al capolinea e quindi sarà interrotto verso la fine di marzo 2019, cessando di funzionare.

L'app di Google che attraverso un selfie ti dice a quale dipinto famoso somigli : Il selfie scattato viene immediatamente messo a confronto con un grandissimo database di dipinti messi a disposizione da musei di tutto il mondo. L'applicazione suggerisce una serie di ritratti, con ...

Google ha un patto segreto con Mastercard per tracciare i clienti - dice Bloomberg : Un patto segreto tra Google e Mastercard per tracciare le vendite al dettaglio dei clienti. Secondo Bloomberg il colosso del web e quello delle carte di credito avrebbero concluso un accordo segreto ...