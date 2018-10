Google Assistant prepara l’approdo su Chrome OS | già disponibile in versione sperimentale

Google Assistant implementa l’integrazione di elenchi e note e Google Keep introduce una griglia per disegnare nelle note : L'ultima versione beta dell'app Google sta introducendo la funzionalità annunciata al Google I/O 2018 che consente agli utenti di impostare un servizio di elenchi e note predefinito tramite Google Assistant. Uno dei vantaggi è la possibilità di visualizzare gli elenchi direttamente nell'Assistente Google. L'articolo Google Assistant implementa l’integrazione di elenchi e note e Google Keep introduce una griglia per disegnare nelle note ...

Google Assistant si aggiorna e "perde" l'icona della tastiera : Nelle scorse ore il team di Google Assistant ha rilasciato un nuovo aggiornamento con cui ha apportato una piccola modifica. Ecco quale

Google Assistant ora ha una web app per note ed elenchi : C'è una nuova web app per Google Assistant, chiamata elenchi e note, che permette di creare note ed elenchi da qualsiasi dispositivo abbia un browser web, quindi computer, smartphone e compagnia bella.

Le liste della spesa di Google Assistant potranno di nuovo essere salvate su Google Keep : Il team di sviluppo ha confermato che presto Google Keep sarà in grado di salvare le liste della spesa di ,Google Assistant, una funzione già presente e poi cancellata.

Google Home e Assistant accolgono il controllo diretto di Logitech Harmony : Google Home e Google Assistant supportano ora il controllo diretto dei telecomandi intelligenti Logitech Harmony. La compatibilità è arrivata dopo una lunga attesa.

Nuove Shopping Action per Google Assistant - Google Maps mostra le stazioni di ricarica auto : Mentre Google Maps è in grado di visualizzare le stazioni di ricarica per le auto in alcuni Paesi, Google Assistant introduce Nuove Shopping Actions.

Google Home Mini presenta sul Google Store una demo per provare Assistant via web : La pagina di presentazione sul Google Store di Google Home Mini presenta una novità interessante. Si tratta di una demo che consente di provare alcune funzionalità di Google Assistant direttamente via web. Per il momento la funzionalità non è tuttavia ancora arrivata in Italia ma è probabile un futuro roll out nei prossimi giorni.

Le impostazioni di Google Assistant guadagnano razionalità e nuove schede orizzontali : Le novità di cui vi parliamo oggi riguardano le impostazioni dell'assistente intelligente Google, che sono state razionalizzate

Google Assistant si prepara all'arrivo di Halloween con nuovi comandi e risposte personalizzate : Con l'arrivo di Halloween è possibile impartire nuove domande o comandi a Google Assistant, che darà risposte pertinenti alla festa più pericolosa dell'anno.

Per i dispositivi con Google Assistant arriva il supporto a Netflix su Android TV : L'integrazione di Netflix con Google Assistant è stata introdotta quasi due anni fa e nei prossimi giorni dovrebbe essere finalmente "completa"

Google traduce 40 lingue con decine di cuffie - basta che supportino Google Assistant : Non parlate fluentemente danese, bengalese o cinese, ma siete costretti a parlare con una persona che conosce solo questa lingua? Potete aprire l'app Google Traduttore, che nella "Modalità Conversazione" offre un servizio di traduzione istantanea bidirezionale di testo parlato. C'è un modo più veloce e naturale per ottenere lo stesso risultato: usare l'assistente vocale e le cuffie. Peccato che finora per ...

Cuffie e smartphone Android con Google Assistant : traduzione in tempo reale : Arriva la traduzione in tempo reale su tutte le Cuffie e smartphone Android con Google Assistant: Google Pixel Buds, Pixel, Pixel 2 e Pixel 2 XL (in attesa che arrivino sul mercato anche i Pixel 3), possono utilizzare la funzione di Google Translate, con o senza l'ausilio di Assistant, per tradurre in tempo reale. Se le Cuffie bluetooth Pixel Buds offrono come caratteristica distintiva la traduzione in tempo reale, sembra che Google stia ...

Tutti i dispositivi Android e le cuffie con Google Assistant supportano la traduzione in tempo reale : Stando a quanto riportato sulla pagina di supporto dedicata a Pixel Buds, "Google Translate è disponibile su tutte le cuffie e telefoni Android ottimizzati per Google Assistant"

Messaggi sta per aggiungere Google Assistant - Play Film pensa agli aggiornamenti in 4K : Mentre Google Play Film lavora a un meccanismo per aggiornare i Film acquistati alla tecnologia 4K, Messaggi Android sta per integrare .Google Assistant.