Gli smartphone Android senza Ricerca Google avranno Voice Action Services

I bambini trascorrono sempre più tempo con Gli smartphone : Una nuova ricerca condotta da Norton by Symantec si sofferma sull'utilizzo che bambini e adolescenti (tra i 5 e i 16 anni) fanno degli smartphone L'articolo I bambini trascorrono sempre più tempo con gli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Il modo miGliore per dire a Google cosa c’è che non va con il pixel 3 è proprio dallo smartphone : Il feedback degli utenti è importante per Google, come dimostrato dalle varie scorciatoie per inviare commenti e segnalazioni di bug in ogni applicazione e servizio su Android. Questo particolare strumento di feedback di Google pixel 3 è utile per problemi di prestazioni generali che presumibilmente verranno trattati con più attenzione visto che Google sta pubblicizzando questa funzionalità. L'articolo Il modo migliore per dire a Google cosa ...

L’Antitrust ha multato Samsung e Apple per Gli aggiornamenti che rallentano Gli smartphone : Dovranno pagare rispettivamente 5 e 10 milioni di euro, ma è una decisione controversa che riguarda la presunta "obsolescenza programmata" The post L’Antitrust ha multato Samsung e Apple per gli aggiornamenti che rallentano gli smartphone appeared first on Il Post.

Antitrust sanziona Apple e Samsung in merito all’obsolescenza programmata deGli smartphone : Di obsolescenza programmata si è già parlato durante i primi mesi dell’anno. Si tratta di una pratica pensata per definire il ciclo vitale di un prodotto, da parte dell’azienda che lo produce, nel caso specifico smartphone, in modo da renderlo meno performante dopo un certo periodo di tempo, spingendo così le vendite del nuovo modello. Al riguardo anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel gennaio scorso ha ...

Apple e Samsung multate : invecchiano Gli smartphone con aggiornamenti : ... con una decisione unica nel suo genere in tutto il mondo. Che cos'è l'obsolescenza programmata Quando si parla di obsolescenza programmata ci si riferisce, come detto velocemente nell'introduzione, ...

Antitrust - multa contro Apple e Samsung : Gli aggiornamenti software invecchiano Gli smartphone : Apple e Samsung nel mirino dell’Antitrust. L’Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha multato per 15 milioni di euro i due colossi degli smartphone perché avrebbero rilasciato aggiornamenti ai software che avrebbero provocato “gravi disfunzioni” agli apparecchi e “ridotto in modo significativo le prestazioni”, al punto da accelerare la sostituzione degli stessi. Una sorta di obsolescenza programmata. Per l’Antitrust ...

Smartphone 500 euro : i miGliori da comprare : La categoria degli Smartphone da 500 euro è un po’ particolare, perché sono pochi i dispositivi che vengono venduti ad un prezzo di listino tra i 400 e i 500 euro. Questa particolare fascia è leggi di più...

Staresti meGlio se seguissi l'esempio dei reali in fatto di smartphone : lo dice la scienza : Neanche se ti fermi a pensarci ti verrà in mente una foto del principe William , del principe Harry , delle loro mogli o degli altri membri della famiglia reale con il cellulare in mano . Un tema di ...

Google vs Aptoide : i tribunali portoghesi hanno dichiarato che Google non ha il diritto di eliminare Aptoide daGli smartphone : Google, dopo essere stata multata dalla commissione europea per l’incredibile somma di 4,3 miliardi di euro, per aver costretto alcuni produttori di smartphone […] L'articolo Google vs Aptoide: i tribunali portoghesi hanno dichiarato che Google non ha il diritto di eliminare Aptoide dagli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Ponti e strade sotto controllo anche grazie aGli smartphone degli automobilisti. L’ANAS fa scendere in campo il prestigioso MIT : Vi piacerebbe partecipare attivamente al monitoraggio di viadotti, autostrade e Ponti, per aiutare a rilevare problemi strutturali? Presto lo potrete fare grazie a un’app e a un importante accordo fra ANAS e il Senseable City Lab Consortium del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. Il primo laboratorio di prova saranno le autostrade A90 Grande Raccordo Anulare di Roma (su cui transitano fino a 168.000 veicoli al giorno) e ...

La miGliore fotocamera per smartphone? Quella con il software più evoluto - altro che megapixel! : Uno dei motivi per i quali scegliamo un nuovo smartphone piuttosto che un altro è perché scatta belle foto. Si è passati di recente dall’avere una sola fotocamera integrata a ben tre, e molti pensano che sia solo l’aumento dei componenti fisici a regalarci foto migliori. In realtà questo è vero solo in parte, perché molto del lavoro viene fatto via software, ossia da un codice integrato che lavora in automatico per migliorare gli ...