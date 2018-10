Gli scarsi risultati dell' anticorruzione nei comuni

huffingtonpost

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Quello che emerge dal report "L'neiitaliani", pubblicato ieri da Civico97, Transparency International e Riparte il Futuro sullo statoe politichenegli enti locali, è un quadro piuttosto negativo. Si rivela una Pubblica Amministrazione sostanzialmente incapace di cogliere quanto sia importante, per il Paese, prevenire la corruzione al proprio interno, o perlomeno creare i presupposti affinché i casi di malaffare possano emergere con più facilità.La strana sensazione è che tutto quello che riguarda l'attuale sistema di prevenzione, basato sull'impiantoa legge Severino del 2012, a partire dai cosiddetti "piani triennali" fino alle singole misure che ogni singolo ente è chiamato ad attuare, sia vissuto più come un mero adempimento amministrativo piuttosto che come una vera politica interna da ...