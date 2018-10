Gli ospedali che tengono i pazienti in ostaggio

Lunedì 22 stop aGli straordinari dei medici ospedalieri : ...tutte le aziende sanitarie italiane si asterranno dagli straordinari in segno di protesta contro l'insufficiente finanziamento previsto per il Fondo sanitario Nazionale 2019 dal Documento di economia ...

Legge di Bilancio - medici critici : “Servono borse di specializzazione. Da quota 100 rischi per la tenuta deGli ospedali” : Non solo l’abolizione (prossima ventura) del numero chiuso per la facoltà di medicina. Nella Legge di Bilancio c’è una piccola manovra nella manovra in campo sanitario. Una serie di interventi con nuovi fondi per rinnovi contrattuali, spese farmaceutiche, riduzione delle liste d’attesa e creazione di un’anagrafe nazionale dei vaccini. Le misure tuttavia non convincono medici e veterinari, pronti a scendere in piazza il 9 ...

Big data - è l'ora della sanità : la corsa dei software alla trasformazione deGli ospedali : L'americana Intersystems porta al Gemelli di Roma il suo sistema di estrazione e gestione dei big data clinici. Decollano gli investimenti

Big data - è l’ora della sanità : la corsa dei software alla trasformazione deGli ospedali : Big data in medicina (Pixabay) L’ultimo accordo è con il Policlinico Gemelli di Roma. La firma è dello scorso agosto ma da oggi Intersystems, multinazionale americana specializzata nella trasformazione digitale e nella gestione dei big data degli ospedali, metterà mano ai software e all’architettura della rete informativa del centro capitolino. Nello specifico Intersystems applicherà Trackcare, il suo pacchetto software per ...

Medici - è sempre più emergenza neGli ospedali : i posti ci sono - nessuno si presenta : Il nuovo 'bollettino di guerra' dell'Anaao Assomed: “Il lavoro in ospedale non è più appetibile per i Medici, ci sono i...

Roma - emergenza rifiuti neGli ospedali : 'La raccolta ferma da 4 giorni' : A Roma succede anche questo: i rifiuti non vengono raccolti neppure nell'ospedale più grande d'Italia, il Policlinico Umberto I. I pazienti si affacciano dalle finestre dei padiglioni e vedono ...

Lucca - personale ospedaliero comunica decesso al parente sbaGliato : Un errore madornale quello del personale sanitario dell"ospedale "Versilia" a Lido di Camaiore (Lucca), dove due pazienti sono stati scambiati e per questo una donna si è sentita dare una notizia che mai nessuno vorrebbe ricevere.È una residente di Camaiore a raccontare su Facebook l"episodio, ancora incredula nel ripensare alla terribile telefonata ricevuta alle 7 e 30 di ieri mattina. A contattarla un infermiere del sopra citato ospedale, che ...

Sicurezza in corsia. I medici divisi sul 'Daspo' neGli ospedali : 'Giusto il diritto alle cure ma i pericoli sono aumentati'. 'Più insidiosi i parenti insistenti che i pazienti molesti'

Così "quota 100" svuoterà Gli ospedali : 25mila medici sono pronti alla pensione : Roma ospedali deserti per mancanza di camici bianchi e 20 milioni di italiani senza medico di famiglia. Il timore per la carenza di personale sanitario non nasce oggi ma con la riforma delle pensioni e il varo della "quota 100" il servizio sanitario nazionale rischia davvero di precipitare nel baratro: saranno oltre 25.000 camici bianchi in uscita nel giro di meno di un anno e non ci sarà la possibilità di sostituirli.A lanciare l'allarme è ...

Vaccini - Burioni : “Vaccinare adulti e medici - vergona le epidemie neGli ospedali” : “Dobbiamo prima di tutto vaccinare i bambini perché la maggiore densità di contagio è tra 0 e 4 anni. È lì che il virus circola in maniera maggiore”. E’ l’appello di Roberto Burioni, medico virologo e immunologo, professore di Microbiologia e Virologia all’Università San Raffaele di Milano. Il medico ha mandato il suo messaggio da Trieste Next. Il noto virologo ha spiegato che una copertura del 95-97% fra i ...