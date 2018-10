Gli incidenti? Si studiano con il drone

Lazio - incidenti a MarsiGlia : due feriti in ospedale : Scontri e botte da orbi. Alta tensione a Marsiglia, dove nella notte - vigilia di Marsiglia-Lazio di Europa League - si sono verificati dei tafferugli tra un centinaio di tifosi biancocelesti e i ...

F1 - che affondo di Ross Brawn contro Vettel : “tutti queGli incidenti non possono essere una coincidenza” : Secondo il direttore sportivo della Formula 1, Vettel è entrato in un periodo negativo da cui solo la Ferrari può aiutarlo ad uscire La situazione di Sebastian Vettel è molto difficile da comprendere, il pieno appoggio della Ferrari non basta per regalargli tranquillità, anzi lo spinge a commettere errori marchiani che ne pregiudicano la corsa al mondiale. photo4/Lapresse L’ultimo risale al Gp di Austin, dove il contatto con ...

Napoli - lo scandalo falsi incidenti : anche Gli aborti finiti nella truffa : Un danno da 1800 euro e uno da poco di 1300 liquidati dalle Poste italiane, uno da 2372 euro dal Comune di Napoli, e più di 3mila euro per due contenziosi con l?Asl Napoli 1. E...

USA : aumentano Gli incidenti negli stati dove è stata legalizzata la marijuana : Ad affermarlo è una ricerca condotta dall’Insurance institute for highway safety e l’Highway loss data institute negli stati americani dove la marijuana è stata legalizzata ad uso ricreativo gli incidenti stradali risultano aumentati. Ad affermarlo è una ricerca condotta dagli istituti per la sicurezza IIHS (Insurance institute for highway safety) e HLDI (Highway loss data institute). Questa analisi ha stabilito che tra gennaio 2012 e ...

Incidenti neGli Usa - In crescita neGli stati dove la marijuana è legalizzata : D'altra parte negli stati Uniti è in atto una battaglia politica tra chi vorrebbe estendere la legalizzazione e quanti invece vorrebbere mantenere lo status quo. 'Sappiamo che molti stati stanno ...

Passava informazioni suGli incidenti stradali - arrestato a Torino un maggiore dei carabinieri : Luigi De Ciutiis, maggiore dei carabinieri fino a poco tempo fa in servizio alla Legione Piemonte, in piazza Carlina, è stato arrestato insieme a Claudio Bartolotta, dipendente di un franchising di ...

Truffa falsi incidenti - Gli arrestati : «Facciamo numeri da industria» : Ad ascoltare le loro conversioni si definiscono «una squadra», si motivano ricordando che «noi dobbiamo lavorare bene e sempre» e si vantano di fare «numeri...

Roma - 14° Daspo per un giallorosso per Gli incidenti di Champions contro il Liverpool : Diventano quattordici i tifosi della Roma soggetti a Daspo per gli incidenti avvenuti a Liverpool e a Roma durante la semifinale di Champions League della scorsa edizione. L'ultimo provvedimento, come ...

Roma - Daspo per i tifosi coinvolti neGli incidenti di Liverpool : il comunicato della Polizia : Gli incidenti avvenuti a Liverpool tra i sostenitori dei “Reds” e quelli della Roma, hanno provocato molti disordini durante le semifinali di Champions League della scorsa edizione. Il questore di Roma ha quindi condannato al Daspo 14 tifosi, colpevoli di essere stati protagonisti nei tafferugli. Il comunicato della Polizia: «L’ultimo provvedimento – informa la Polizia di Stato […] L'articolo Roma, Daspo per i ...

Incidenti in Montagna : in aumento Gli interventi dell’Aiut Alpin Dolomites : L’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites ha concluso la stagione estiva: è stato registrato un aumento degli interventi, che rispetto all’anno scorso sono saliti da 421 a 467. Anche il numero delle vittime è aumentato, da 28 a 31, di cui 18 per emergenze sanitarie. L’Aiut Alpin si è alzato in volo 411 volte per interventi in Alto Adige, 23 in Trentino, 31 nel Bellunese e una volta in Provincia di Brescia. L’elisoccorso ...

Oggi la 68ª Giornata dedicata alle vittime deGli incidenti sul lavoro : Teleborsa, - Si celebra Oggi, domenica 14 ottobre, in tutta Italia la 68° Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica. Al centro ...

Mattarella suGli incidenti sul lavoro : 'Numeri inaccettabili - dramma che ferisce la società' : 'Il dramma delle vittime degli incidenti sul lavoro ancora oggi ferisce la nostra società. Garantire a tutti la possibilità di lavorare in un ambiente sicuro è scelta di civiltà. L'attenzione per ciò ...

Mattarella : garantire sicurezza sul lavoro - Gli incidenti sono ferita della società : Nuovo richiamo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la sicurezza sul lavoro. "Il dramma delle vittime degli incidenti sul lavoro ancora oggi ferisce la nostra società. garantire a tutti la possibilità di lavorare in un ambiente sicuro è scelta di civiltà. L'attenzione per ciò che può costituire pericolo per la salute del lavoratore non può mai venire meno e deve, anzi, ...

Torre Annunziata - Inchiesta sui falsi incidenti stradali - si attende la decisione del Riesame. Oltre cento Gli indagati : Solo lunedì i giudici del Tribunale del Riesame di Roma si pronunceranno sulle istanze presentate da 12 dei 23 arrestati nell'ambito della maxi Inchiesta sui falsi incidenti stradali e sulla presunta ...