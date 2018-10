Giulio Regeni e Valeria Solesin insieme nel murale a Milano

Noi - genitori di Giulio Regeni - senza verità da 32 mesi : Carissimo signor Presidente, oggi siamo qua, grazie alla Sua disponibilità e alla generosità di tanti cittadini italiani che ci sono stati vicini e che hanno voluto dimostrare in modo concreto il loro ...

Noi - genitori di Giulio Regeni - senza verità da 32 mesi : La lettera che il padre e la madre del ricercatore ucciso in Egitto hanno consegnato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella

‘A Roma per Giulio’ : Il 3 ottobre al Teatro India serata in memoria di Giulio Regeni : Roma – Mercoledì 3 ottobre (ore 20.30) al Teatro India una grande manifestazione in ricordo di Giulio Regeni, lo studente italiano torturato e ucciso al Cairo nel febbraio 2016, il cui corpo vessato è divenuto il simbolo di coraggio, di libertà, ma anche delle profonde contraddizioni che gravano sul nostro tempo. La serata si terrà in occasione dell’arrivo a Roma – tappa finale di un percorso articolato su tutta l’Italia – di una staffetta ...

Verità e giustizia per Giulio Regeni : il 3 ottobre a Roma si ribadisce l'appello : Dall'istante che Paola Deffendi, madre di Giulio Regeni, pronunciò il suo atto d'accusa nei confronti di coloro che avevano riversato su suo figlio "tutto il male del mondo", la consapevolezza che dietro la fine del 28enne di Fiumicello ci fossero i servizi segreti egiziani ha unito un immenso, variegato "popolo giallo". Un popolo che il 3 ottobre si ritroverà al Teatro India a Roma, alle 20,30, per un tributo al giovane ...

Regeni - Fico al Cairo : ‘Giulio morto per la seconda volta a causa dei depistaggi. Siamo a punto di stallo - ora servono fatti’ : Ad Abdel Fattah Al Sisi “ho detto che Giulio Regeni è come se fosse morto per la seconda volta perché ci sono stati dei depistaggi“. Perciò “bene le parole, ma adesso devono seguire i fatti”, perché sulla questione “Siamo a un punto di stallo”. Al termine dell’incontro avuto al Cairo con il presidente egiziano Roberto Fico ribalta la narrativa rassicurante utilizzata finora dalle istituzioni sulla morte ...

Da Giulio Regeni al potere assoluto dei militari - i tanti problemi dell'Egitto : Continua a far discutere la frase pronunciata, recentemente, dal presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, il quale ha definito Giulio Regeni "uno di noi". Dopo che le autorità egiziane hanno fatto, e continuano a fare, orecchie da mercante sulle richieste italiane di conoscere, finalmente, la verità inerente alla morte del giovane ricercatore friulano (richieste sacrosante dopo la sua barbara uccisione), quella frase è ...

Versiliana 2018 - Di Maio : “Rapporti economici con l’Egitto normalizzati solo se ci sarà verità su Giulio Regeni” : “Se è vero che tra Egitto ed Italia c’è una grande amicizia, ora è il momento di dimostrarla” anche perché “se si vuole lavorare con l’Italia, si potranno normalizzare i rapporti solo se ci sarà una verità per Giulio Regeni“. Lo ha detto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, sul palco della festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta rispondendo a una domanda di Peter Gomez sulla vicenda di Giulio ...

‘Giulio Regeni è uno di noi’ - perché quella frase al-Sisi non doveva proprio dirla : “Giulio è uno di noi”, non doveva proprio dirla quella frase. E invece il presidente egiziano al-Sisi l’ha detta il 29 agosto, secondo quanto ha raccontato ai giornalisti il vice-primo ministro Luigi Di Maio con una candida espressione, tipica di chi ha creduto che il suo interlocutore fosse sincero. Quell’interlocutore sovrintende a un sistema repressivo sempre più feroce, che 31 mesi fa ha sequestrato, fatto sparire, ...

‘Giulio Regeni è un di noi’ - perché quella frase al-Sisi non doveva proprio dirla : “Giulio è uno di noi”, non doveva proprio dirla quella frase. E invece il presidente egiziano al-Sisi l’ha detta il 29 agosto, secondo quanto ha raccontato ai giornalisti il vice-primo ministro Luigi Di Maio con una candida espressione, tipica di chi ha creduto che il suo interlocutore fosse sincero. Quell’interlocutore sovrintende a un sistema repressivo sempre più feroce, che 31 mesi fa ha sequestrato, fatto sparire, ...

Caso Regeni - Amnesty Italia : “Al-Sisi a Di Maio ha detto ‘Giulio è uno di noi’? Offensivo e inaccettabile” : “‘Giulio è uno di noi’. detto da Al-Sisi, ossia da colui che sovrintende al sistema repressivo che ha inghiottito Giulio Regeni e migliaia di egiziani, è qualcosa di completamente Offensivo e inaccettabile. A furia di blandirlo e riverirlo, è arrivato a questo punto”. Il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury è intervenuto su Twitter per condannare le dichiarazioni del presidente egiziano dopo l’incontro con ...

Omicidio Regeni - Luigi Di Maio : “Al-Sisi ha detto che Giulio è uno di loro - arriveremo alla verità” : "Auspico che entro la fine dell'anno si possa arrivare a una svolta e che il prima possibile ci possa essere l'incontro tra le autorità giudiziarie, si deve accelerare per arrivare alla verità. Al-Sisi nel corso del vertice ha detto che Giulio Regeni è uno di noi", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio, in visita ufficiale a Il Cairo, al termine dell'incontro con il presidente egiziano Al Sisi.Continua a leggere

Regeni - Egitto : "Fiduciosi sui risultati delle indagini". Di Maio : "Per Al-Sisi Giulio uno di noi" : Il presidente dell'Egitto, generale Al-Sisi dice che il suo governo ha fiducia nelle indagini sull'atroce morte del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni ucciso tra gennaio e febbraio di due anni fa dopo essere sparito dal Cairo, dove si trovava per motivi di studio, il 25 gennaio 2016, nel quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir. Il corpo di Giulio venne ritrovato il 3 febbraio seguente nei pressi di un presunto carcere dei ...

Di Maio "cauto" in Egitto : la verità per Giulio Regeni è ancora molto lontana : Il vicepremier al Cairo: "Al Sisi mi ha detto che Giulio 'è uno di noi'. Eni è un attore produttivo importantissimo per...

Caso Regeni - Di Maio in Egitto : "Con Al-Sisi svolta a fine anno”/ Ma c'è imbarazzo per la frase su Giulio : Caso Regeni, Di Maio incontra il presidente Al-Sisi in Egitto: "svolta su indagini entro fine anno. La verità va accertata". No novità sul ricercatore italiano ucciso: nuovi vertici(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 00:46:00 GMT)