Giulia Grillo | Sull' eutanasia il parlamento si apra un dibattito

Beppe Grillo - la ministra Giulia Grillo si ribella al comico M5s : la campagna che lo umilia : La ministra della Salute Giulia Grillo ha avuto un sussulto d'orgoglio dopo le battute dell'omonimo Beppe sulla sindrome di Asperger e sull'autismo, che hanno fatto indignare familiari e associazioni. ...

Autismo - Grillo contro Grillo. Il ministro Giulia : 'Da vicino nessuno è normale' : Dopo le battute sulla sindrome di Asperger e sull'Autismo, Grillo batte un colpo. Ma non è Beppe, l'autore delle frasi che hanno provocato tante polemiche, bensì Giulia, ministro in quota M5S della ...

TV - Rai3 : a FuoriTg ospite il Ministro della Salute Giulia Grillo : Un paziente su due denuncia liste d’attesa infinite nella Sanità. Sono più di undici milioni gli italiani sfiduciati che addirittura rinunciano a curarsi. Proprio per far fronte a questi disagi il ministero della Salute sta lavorando a un piano di intervento. Intanto ha già lanciato in via sperimentale un servizio telefonico, il 1500, a disposizione dei cittadini per informazioni e segnalazioni. Emergenza liste d’attesa sarà il tema che FuoriTg ...

La videolettera di Riccardo Bocca a Giulia Grillo - : Il ministro della Salute ha ipotizzato una specifica aggravante a carico di chi commette violenza ai danni degli operatori della sanità. I più esposti al rischio aggressioni sono i medici e gli ...

Rimpasto di governo - da Giovanni Tria a Giulia Grillo : i ministri che rischiano adesso : A cento giorni dal giuramento e approvata la legge di Bilancio si va verso il Rimpasto di governo, necessario per rinvigorire l'esecutivo. Se Giovanni Tria , nonostante sia stato protagonista del ...

Giulia Grillo : al via nuova procedura di aggiornamento dei Lea : Roma, 26 set., askanews, - 'Finalmente abbiamo deliberato una metodologia trasparente per l'aggiornamento dei Lea, Livelli essenziali di assistenza,. Tutti i portatori di interesse: associazioni dei ...

Vaccini - il ministro Giulia Grillo : «Siamo per l’obbligo intelligente. Sicuramente per il morbillo» : LE BUFALE - I Vaccini contengono ingredienti e additivi pericolosiLE BUFALE - Le malattie infettive stavano già scomparendo prima dei Vaccini grazie alle migliori condizioni economiche e sanitarieLE BUFALE - I Vaccini non proteggono il 100% dei vaccinatiLE BUFALE - I Vaccini sono causa di autismoLE BUFALE - Le persone vaccinate prendono lo stesso l’influenzaLe malattie infettive sono state debellate dai miglioramenti della qualità della vitaLE ...

Giulia Grillo : "Vaccini? L'obbligo è necessario per il morbillo - per altre malattie no" : "Noi non siamo contro i vaccini". Lo ribadisce il ministro della Salute, Giulia Grillo, che ai microfoni di L'Aria che Tira, su La7, spiega che la posizione del governo è quella di "utilizzare lo strumento delL'obbligo in maniera intelligente, obbligando i cittadini laddove è necessario, sicuramente per il morbillo. A differenza di altre patologie, dove è sufficiente la raccomandazione, come fanno altri Paesi, ad esempio ...

Test medicina ultime notizie - ministro Bussetti risponde a Giulia Grillo sul numero chiuso : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto alla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, in onda su Rai Radio 1. Tra le diverse domande rivolte al titolare del dicastero di Viale Trastevere, anche quella relativa alla polemica riguardante il numero chiuso del Test di medicina. La ministra della Salute, Giulia Grillo, nello scorso weekend, ha annunciato la sua intenzione di introdurre in Italia un sistema ...

Il Ministro della Salute Giulia Grillo annuncia che istituirà il "sottosegretario alla tutela degli animali" : Il Ministro della Salute Giulia Grillo ha espresso oggi la volontà di istituire all'interno del ministero la figura del "Sottosegretario alla tutela degli animali". A rivelarlo oggi è Walter Caporale, presidente della onlus "Animalisti Italiani" che esprime la sua soddisfazione con queste parole: "Accogliamo con viva soddisfazione la proposta del dicastero alla Salute - spiega - che per noi rappresenta uno sforzo concreto ...

Salvini concorda con Giulia Grillo : "Via il numero chiuso per gli studenti di medicina" : "Bene la proposta del ministro Grillo, via il numero chiuso per gli studenti di Medicina". Matteo Salvini accoglie con entusiasmo l'idea del ministro della Salute, Giulia Grillo, che in un'intervista al Messaggero e al Mattino aveva definito la norma sull'accesso alla facoltà "non meritocratica". Il vicepremier continua: "Più spazio (e soldi) per le specializzazioni. Non è possibile che migliaia di ragazzi italiani debbano ...

Giulia Grillo - lascia il capo di Gabinetto Alfonso Celotto : troppe incomprensioni : lascia il capo di Gabinetto del ministro della Salute Giulia Grillo . 'Dopo mesi di proficua collaborazione, il professor Alfonso Celotto sta per assumente nuove cariche istituzionali. Lo ringrazio ...

L’annuncio della ministra della Salute Giulia Grillo : “Aboliremo il superticket sanitario” : La ministra della Salute, Giulia Grillo, annuncia l'abolizione del superticket sanitario e prospetta una rimodulazione del ticket, "aiutando innanzitutto le fasce più deboli, come gli anziani". Per trovare le risorse la ministra punta su un taglio agli sprechi sui farmaci: "Lavoriamo a misure per risparmi mirati".Continua a leggere