Gita scolastica finisce in tragedia per il maltempo | 18 morti

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Sono 17 i, in maggioranza studenti, causati dall’alluvione improvvisa che ha colpito e trascinato via l’autobus sul quale viaggiavano vicino al Mar Morto, in Giordania. A bordo del pullman c’erano 37 studenti e 7 accompagnatori: le ricerche sono ancora in corso per trovare i dispersi. Al lavoro nella zona termale di Zara Maeen vi sono elicotteri, truppe e sommozzatori, ai quali si sono aggiunti – su richiesta di Amman – anche soldati israeliani esperti in ricerca e soccorso. Non si conosce ancora il nome dell’istituto che frequentavano i ragazzi in, ma una fonte ripresa dal Jordan Times ha parlato di una scuola privata, stupendosi che il tour fosse stato organizzato nonostante le previsioni meteorologiche.Da giorni la regione è colpita da violenti piogge: alcune strade nella capitale Amman sono ...