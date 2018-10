“Giovanni Attore è morto” Il giovanissimo papà di appena 27 anni se n’è andato così

caffeinamagazine

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Giovnon ce l’ha fatta. La sua vita si è interrotta a Forlì alla prime luci dell’alba. L’auto che guidava si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. L’impatto è stato terribile e per Giovnon c’è stato nulla da fare. Originario di Cesana, era padre di famiglia.Erano da poco passate le 5 quando la Fiesta sulla quale era a bordo Giovsi è schiantata un’altra Ford, una Focus station wagon, in via Bertini, all’altezza circa dell’incrocio con via Golfarelli. Alla guida della vettura una donna di 39rimasta a sua volta gravemente ferita.Sul posto, oltre al 112 e ai mezzi e ai sanitari del 118, si sono recati immediatamente anche i vigili del fuoco con due mezzi. Via Bertini è stata chiusa al traffico per consentire soccorsi, rilievi, recupero dei mezzi e pulizia del manto stradale. Il corpo di Giovricomposto e portato nell’obitorio ...