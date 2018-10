Giornalismo | al via la settima edizione del Premio Morrione | guarda i trailer dei

Università Telematica Pegaso - al via il master di Fanpage e Nurse24.it in Giornalismo Sanitario : Al via la prima edizione del master in Giornalismo Sanitario organizzato dall'Università Telematica UniPegaso. Il percorso di specializzazione destinato a tutti i professionisti sanitari e giornalisti è nato con la collaborazione del sito Nurse24.it che si occupa di informazione in ambito Sanitario ed il popolare media online Fanpage.it.Continua a leggere