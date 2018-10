Giorgio Marchesi | dopo «Braccialetti Rossi» | conquista «L’allieva 2»

vanityfair

(Di giovedì 25 ottobre 2018) La serie tv «L'allieva»La serie tv «L'allieva»La serie tv «L'allieva»La serie tv «L'allieva»Entrare in un progetto già rodato, con un cast già affiatato può essere complesso. Ma pernon è una novità. Gli era capitato ai tempi del Medico in famiglia, con il risultato che il suo giornalista alla fine era piaciuto moltissimo al pubblico. Gli è successo di nuovo indossando il camice del cardiochirurgo dei3. E adesso, dal 25 ottobre, ripete l’esperienza. Nell’amore altalenante di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, arriva lui: il pubblico ministero Sergio Einardi.– l’anno scorso uno share medio del 21% con quasi 5 milioni di spettatori – alla seconda stagione, sempre su Raiuno, si arricchisce di questo personaggio «buono, anche se con le sue debolezze», e già «pronto a essere odiatissimo dal pubblico perché mi inserisco in una delle coppie ...