Ginnastica | Mondiali 2018 | Italia | Doha una tappa di passaggio sognando il futuro Mori e

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : qualificazioni maschili. La Russia domina in apertura : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica (giovedì 25 ottobre). Oggi si alza il sipario all’Aspire Dome di Doha (Qatar), si inizia finalmente a fare sul serio con la prima giornata di gare: spazio alle qualificazioni maschili, le prime cinque suddivisioni scenderanno in pedana pronte a darsi battaglia e gli atleti cercheranno di guadagnarsi un posto negli atti conclusivi anche se per festeggiare ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : presentati sette nuovi elementi! Simone Biles rivoluzionaria al volteggio : La FIG ha comunicato che sette nuovi elementi sono stati ufficialmente sottoposti a valutazione in occasione dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Alcune atlete hanno dunque deciso di presentare dei nuovi movimenti durante la rassegna iridata che si disputerà a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, se li eseguiranno correttamente durante la gara allora entreranno nel codice dei punteggi con il nome di chi li ha eseguiti per ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : iniziano le qualificazioni maschili. Russia - Ucraina e tanti big in pedana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica (giovedì 25 ottobre). Oggi si alza il sipario all’Aspire Dome di Doha (Qatar), si inizia finalmente a fare sul serio con la prima giornata di gare: spazio alle qualificazioni maschili, le prime cinque suddivisioni scenderanno in pedana pronte a darsi battaglia e gli atleti cercheranno di guadagnarsi un posto negli atti conclusivi anche se per festeggiare ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi le qualifiche maschili (giovedì 25 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi giovedì 25 ottobre incominciano i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. A ospitare la rassegna iridata è l’Aspire Dome di Doha (Qatar), la rassegna iridata della Polvere di Magnesio sbarca in Medio Oriente per la prima volta nella storia. Si preannuncia subito grande spettacolo, oggi spazio alla prima parte delle qualificazioni maschili che ci regaleranno immediatamente grandi emozioni. In pedana scenderanno la Russia Campionessa ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia delle veterane e delle debuttanti. Da Mori a Basile - 19 anni di media : Sarà l’Italia delle debuttanti, delle veterane e delle giovani. Un mix totale per la nostra Nazionale che si appresta a disputare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale si è presentata in Medio Oriente con un carico di infortuni alle spalle (e all’Aspire Dome è arrivato anche quello di Caterina Cereghetti), abbiamo dovuto fare i conti con diversi ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Caterina Cereghetti si infortuna - definita la formazione dell’Italia. Il quintetto delle azzurre : Caterina Cereghetti si è infortunata a poche ore dall’inizio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La 17enne ha infatti accusato un problema a un gomito e non potrà scendere in campo nelle qualifiche in programma sabato 27 (ore 19.45 per la nostra Nazionale). L’Italia è rimasta in Medio Oriente con gli elementi contati in chiusura di una stagione caratterizzata da ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : tutte le partecipanti - le convocate - le qualificate e le rose delle squadre : Ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, parteciperanno più di 500 atleti in rappresentanza di oltre 60 Nazioni. Di seguito il quadro completo di tutte le ginnaste partecipanti e le iscritte, in rigoroso ordine alfabetico e con il relativo Paese di provenienza. CLICCA QUI PER LA LISTA DEI partecipanti AI Mondiali 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : che lo spettacolo abbia inizio a Doha! Tra grandi campioni - la corsa verso le Olimpiadi e i sogni dell’Italia : Finalmente si parte e all’Aspire Dome di Doha si inizia a fare sul serio. Dopo gli allenamenti e le prove podio che hanno aperto la settimana, ormai è davvero tutto pronto per i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno nella capitale del Qatar dal 25 ottobre al 3 novembre: ci aspettano 10 giorni di grande spettacolo, sarà una rassegna iridata davvero stellare con tantissimi campioni pronti a darsi battaglia per le 42 ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : da dove vengono gli azzurri? C’è tutta l’Italia a Doha - la provenienza geografica delle squadre : Dal Piemonte alla Sicilia, c’è un po’ tutta l’Italia ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Le nostre Nazionali sono un po’ la rappresentanza di tutto il Bel Paese da Nord a Sud, gli azzurri sono pronti per regalarci delle belle prestazioni all’Aspire Dome in una rassegna iridata che si preannuncia di altissimo livello e altamente competitiva con il ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia - le 6 azzurre per Doha ai raggi X. Tutte le schede di Mori e compagne : L’Italia è pronta per disputare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale si presenta all’evento con 6 atlete: Lara Mori, Martina Rizzelli, Martina Basile, Caterina Careghetti, Sara Ricciardi, Irene Lanza. La rassegna iridata riabbraccerà la prova a squadre che assegnerà tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Conosciamo meglio le nostre azzurre, analizzandole ai raggi ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : quando gareggia l’Italia? Date - programma - orari e tv : come vedere gli azzurri : L’Italia si avvicina a grandi passi ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Le nostre Nazionali si presentano all’Aspire Dome con l’obiettivo di fare bella figura anche se non sarà semplice vista l’elevata concorrenza e considerando anche le nostre assenze dovute a una serie di infortuni che ha caratterizzato la stagione. Le ragazze lotteranno per accedere ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : tutte le stelle a Doha. Da Biles a Mustafina - da Hurd a Murakami : Ormai è tutto pronto a Doha (Qatar) dove dal 25 ottobre al 3 novembre si disputeranno i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Incomincia la marcia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, le tre squadre che saliranno sul podio staccheranno direttamente il pass per la rassegna a cinque cerchi mentre tutte le altre formazioni saranno rimandate alla prossima rassegna iridata. Si preannuncia grande spettacolo all’Aspire Dome, per la prima volta la ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : buona prova podio dell’Italia - le dichiarazioni delle azzurre. Sabato in gara! : L’Italia è scesa in pedana per la prova podio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che scatteranno giovedì 25 ottobre (ma le donne saranno impegnate nel weekend, la nostra Nazionale disputerà le qualifiche nella giornata di Sabato). Buone sensazioni per le azzurre che si sono cimentate sugli attrezzi dell’Aspire Dome di Doha (Qatar), Lara Mori e compagne hanno avuto modo di testare le varie attrezzature e di fare un punto della ...