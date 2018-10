Giappone | prezzi dei servizi in crescita a settembre

Giappone - a settembre prezzi alla produzione oltre attese : I prezzi alla produzione in Giappone riprendono slancio a settembre. Secondo la Bank of Japan, i prezzi alla produzione hanno registrato un aumento dello 0,3% nel mese di settembre rispetto all'...

Giappone - prezzi alla produzione in contrazione ad agosto : Teleborsa, - In contrazione i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan, i prezzi alla produzione non hanno registrato variazioni nel mese di agosto rispetto al +0,4% di luglio , ...