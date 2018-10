GFVip | la Provvedi a Corona | ‘Da me non avrai più niente Gli show mi hanno stancato’

tvzap.kataweb

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Da settimane aspettavamo questonello, e finalmente il 25 ottobre è andato in onda: Fabrizioè entrato nella casa del Grande Fratello Vip per chiarire con l’ex fidanzata Silvia(ed è subito nostalgia dell’epico incontro Cecilia Rodriguez – Francesco Monte nella prima edizione del Gf Vip)., fresco di due nuovi tatuaggi (uno per Maurizio Costanzo e uno per il suo libro) ha fatto il suo ingresso trionfale nel reality di Canale 5 per render conto alla metà bruna delle Donatella delle dichiarazioni sul suo conto rilasciate durante un’intervista a Verissimo (“penso di non averla mai amata”) a cui lei ha risposto “di un uomo piccolo così non parlo più”. Lo spettacolo inizia così: tutti i vip vengono relegati in camera da letto, Silvia viene lasciata sola in salotto, Giulia viene mandata nella stanza dei led. ...