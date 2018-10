GF Vip | Stefano Sala fa dietrofront? Benedetta | “Inutile che fingiamo”

Dasha Kina - fidanzata di Stefano Sala/ "Lui e Benedetta si conoscevano" - e sul tradimento dice.. (GF Vip 2018) : Dasha Kina torna a parlare del comportamento del fidanzato Stefano Sala e di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip 2018 con Benedetta Mazza. Lo perdonerà?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 06:22:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Stefano Sala a Benedetta Mazza : "Il nostro rapporto mi piace" (video) : "Mi piace ricevere i tuoi abbracci" Stefano Sala conferma ciò che si sospetta da qualche settiman: tra lui e Benedetta Mazza c'è del tenero. Una situazione che stona con la realtà esterna che vede la furia della fidanzata del modello Dasha Dereviankina e che (a detta di Alfonso Signorini) non ha affatto preso bene l'amicizia speciale creata nella coppia, per di più ha rivelato al settimanale Chi la sua totale fermezza in caso di tradimento ...

Potrebbe essere Lorenzo Flaherty il nuovo inviato de L'Isola dei Famosi, infatti Mediaset sarebbe pronta a chiedere all'attore di partecipare al programma per raccontare le vicende dei naufraghi che sbarcheranno sull'Isola la prossima primavera. Flaherty prenderebbe il posto che la scorsa edizione è stato di Stefano De Martino, almeno stando ad alcune indiscrezioni pubblicate da Today. Lorenzo Flaherty non è nuovo ai reality show.

GF Vip 3 - parla la fidanzata di Stefano Sala : "Con Benedetta Mazza? Solo amicizia. Non gli perdonerei il tradimento" : Quella tra Stefano Sala e Benedetta Mazza è una delle ultime scintille (parlare di love story ci sembra eccessivo!) scoccate all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma nonostante questo è quella che ha acceso di più gli animi fuori dalla casa.Il bel Stefano starebbe intrattenendo una particolare amicizia con l'ex modella e attrice, ma questo ha infastidito la fidanzata di Sala, la bellissima Dasha Dereviankina che da fuori ha ...

Sarà Lorenzo Flaherty il nuovo inviato de L'Isola dei Famosi? Mediaset sarebbe pronta a chiedere all'attore di partecipare al programma per raccontare le vicende dei naufraghi che sbarcheranno sull'isola la prossima primavera. Flaherty prenderebbe il posto che la scorsa edizione è stato di Stefano De Martino, almeno stando ad alcune indiscrezioni pubblicate da Today.

Stefano Sala e la promessa fatta a Dasha prima del Gf Vip : parla la fidanzata : Grande Fratello Vip, Dasha si racconta: la promessa d’amore a Stefano Sala Il comportamento di Stefano Sala al Gf Vip sta molto mettendo in crisi il suo rapporto con la fidanzata Dasha fuori dalla Casa. Quest’ultima, infatti, dopo aver visto e sentito alcune frasi equivoche sul suo conto e sui sentimenti che il Stefano afferma […] L'articolo Stefano Sala e la promessa fatta a Dasha prima del Gf Vip: parla la fidanzata proviene ...

Stefano De Martino via da L'Isola dei Famosi : un ex concorrente del GfVip prenderà il suo posto : Sarà Lorenzo Flaherty il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi? Mediaset sarebbe pronta a chiedere all’attore di partecipare al programma per raccontare le vicende dei naufraghi che sbarcheranno sull’isola la prossima primavera. Flaherty prenderebbe il posto che la scorsa edizione è stato di Stefano De Martino, almeno stando ad alcune indiscrezioni pubblicate da Today.

Dasha Kina - la fidanzata di Stefano Sala/ “Benedetta Mazza? Per lui è solo un’amica” (Grande Fratello Vip) : Dasha Kina, la bellissima fidanzata di Stefano Sala, punta il dito contro Benedetta Mazza in un'intervista rilasciata al settimanale Chi (Grande Fratello Vip).(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 08:12:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : Dasha Dereviankina fidanzata di Stefano Sala rompe il silenzio : Dasha Dereviankina rompe il silenzio sul suo fidanzato Stefano Sala, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2018. Dasha è fidanzata da 11 mesi con Stefano, il quale è sempre più vicino e complice ad un’altra concorrente, Benedetta Mazza. Stefano Sala flirta con la showgirl Benedetta Mazza al GF Vip: ora parla Dasha Dereviankina La fidanzata di Stefano Sala rompe il silenzio sull’avvicinamento del suo fidanzato alla modella Benedetta Mazza. ...

Grande Fratello Vip : Dasha attacca Stefano Sala - coccole a letto per Elia e Jane : Torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality di Mediaset [VIDEO]condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Le ultime novita' riguardano Jane Alexander e Dasha Dereviankina, la fidanzata di Stefano Sala. Se l'attrice inglese ha passato una notte nel letto di Elia Fongaro, la modella ucraina è sempre più delusa dall'atteggiamento dell'uomo con cui credeva di trascorrere il resto della sua vita. Gf Vip: Dasha dice la sua sul flirt ...

Grande Fratello Vip – È finita tra Stefano Sala e Dasha? La fidanzata del modello cancella le foto social insieme : “sono ferita” : Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre più vicini, la fidanzata del modello mostra il suo malcontento per la situazione creatasi al Grande Fratello Vip: le dichiarazioni di Dasha ed il suo gesto sui social Al Grande Fratello Vip oltre al tira e molla tra Francesco Monte e Giulia Salemi, un’altra intesa pare essere nata: quella tra Stefano Sala e Benedetta Mazza. Peccato però che il bel modello sia impegnato sentimentalmente fuori ...