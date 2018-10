GF VIP | lite in diretta tra Fabrizio Corona ed Ilary Blasi | “Ricordi cosa mi hai fatto 13

Grande Fratello VIP : lite in diretta tra Corona ed Ilary Blasi - c’entrano le foto di Totti… [VIDEO] : Grande Fratello Vip, Corona ed Ilary Blasi alle prese con una lite per vecchie ruggini legate ad alcune foto di Totti e della Vento Grande Fratello Vip: lite in diretta tra Corona ed Ilary Blasi. La serata al GFVip è stata marchiata da questa sfuriata tra i due, a causa di vecchie ruggini relative ad alcune foto scattate e diffuse da Corona. Tali foto riguardavano Francesco Totti, marito della Blasi, e Flavia Vento. All’interno del ...

Elia Fongaro/ La storia con Jane Alexander e la lite con la Marchesa : sarà eliminato? (Grande Fratello VIP) : Elia Fongaro al televoto. La storia con Jane Alexander e la lite con la Marchesa: sopravvivrà alla nomination? Questa sera l'ex velino dovrà riuscire a superare il verdetto del pubblico(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:20:00 GMT)

Francesco Monte/ Tra la lite con Alfonso Signorini e il controllo medico spunta Martina Hamdy (GF VIP 2018) : Francesco Monte si è avvicinato a Giulia Salemi ma si è poi tirato indietro, ha discusso con Alfonso Signorini e con Ilary Blasi nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2018, e stasera?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:24:00 GMT)

Grande Fratello VIP3 Maria Monsè lite con la marchesa - poi frase vergognosa sul figlio morto di Lory del Santo : FUNWEEK.IT - Il popolo del web ha chiesto più trash nella casa del GF VIP e ecco che ne arrivano vagonate, complice il rapporto ben poco idilliaco tra la marchesa D'Aragona e la new...

Grande Fratello VIP - scoppia lite furiosa nella Casa. La marchesa senza freni : «M*** - c*** - li faccio schiattare» : Grande Fratello Vip , scoppia una lite furiosa nella Casa. Protagonista dell'accesa discussione è, ancora una volta, la marchesa d'Aragona . Daniela Del Secco, dopo le polemiche sulla veridicità del ...

Gf VIP : Martina sarebbe cotta di Francesco - lite tra Maria Monsè e Daniela Del Secco : Torna l'appuntamento con le notizie del Grande Fratello Vip, il reality arrivato alla sua terza edizione su Canale 5, che ha appena visto l'eliminazione di Eleonora Giorgi. [VIDEO] Le novita' che ci arrivano dalla casa riguardano Martina Hamdy e Maria Monsè. Se la meteorina avrebbe preso una sbandata per Francesco Monte, la nuova arrivata è stata protagonista di un'accesa discussione con la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona. Martina sarebbe ...

Grande Fratello VIP 2018 - Monte esce dalla Casa. In puntata lite con Signorini : «Distorcete la realtà» – Video : Francesco Monte ‘Francesco Monte questa mattina è uscito dalla Casa per un controllo medico’: recita così un tweet delle 10.04 del Grande Fratello Vip, mantenendo il mistero sulla natura del problema di salute che avrebbe avuto il ragazzo. Il tarantino ha poi fatto ritorno nella Casa all’ora di pranzo. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto, ma evidentemente nulla di grave, come si evince seguendo la diretta di Mediaset Extra. Monte è reduce ...

Grande Fratello VIP 2018 - la Marchesa contro Elia : è lite dopo la puntata : puntata movimentata quella di ieri sera del Grande Fratello Vip. Tante le dinamiche affrontate, così tante che questa settimana servirà un secondo appuntamento per sviscerarle tutte. Una storia che però tiene banco da alcune settimane, sia nella casa che nei programmi satellite di Canale 5 che riempiono i loro salotti con le storyline di Cinecittà, è quella che vede al centro Daniela Del Secco, la Marchesa D'Aragona. Il tema, ovviamente, ...

Grande Fratello VIP - l'annuncio di Gabriella Sassone a Ilary Blasi : 'Se volete vedere la lite fate entrare...' : Altro che discussione tra Maria Monsè e la Marchesa D'Aragona per assistere a una vera e propria lite occorre far entrare nel Grande Fratello Vip Antonella Mosetti . È questo il consiglio che la ...

GF VIP - lite Alfonso Signorini e Francesco Monte : cosa è successo : Il Grande Fratello Vip riparte da tre. In particolare, da Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber. È a loro che gli autori del reality si affidano per movimentare le dinamiche stantie – per non dire inesistenti – del reality show. Durante la puntata andata in onda lunedì 22 ottobre Francesco Monte è stato duramente criticato dall’opinionista Alfonso Signorini e tra i due sono volate parole grosse, al punto che il direttore di ...

MARIA MONSÈ/ Lite con la Marchesa poi la pace “Vuoi dormire con me?” (Grande Fratello VIP) : MARIA Monsé, Lite con la Marchesa poi la pace "Vuoi dormire con me?". Si è fatta subito notare la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, per alcune ruggini del passato(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 07:57:00 GMT)

Marchesa D'Aragona eliminata?/ La lite con Elonora Giorgi e la lettera di Ludovica leuzzi(Grande Fratello VIP) : Daniela Del Secco D'Aragona rischia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2018 questa sera. La Marchesa si conferma uno dei personaggi più interessanti del programma. (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 22:25:00 GMT)

Gf VIP lite furiosa tra la Marchesa ed Elia : Ancora una discussione dentro la casa del “GF Vip “ tra Elia Fongaro e la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. L’ex velino ha avuto una discussione con la Marchesa, dopo una battuta non gradita da quest’ultima. Tutto parte da un saluto giovanile, un cinque con manina ballerina dato dalla Marchesa a Stefano Sala, scena davanti alla quale Elia ironizza. «Ora non è più Marchesa, è diventata estetista, estetista d’Aragona», ha scherzato Fongaro, ...