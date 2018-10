Germania | indice IFO in contrazione oltre le attese

Germania - crolla ad ottobre l'indice ZEW : Peggiorano notevolmente le aspettative di crescita dell'economia tedesca . Ad ottobre, l'indice ZEW , un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, crolla a -24,7 punti rispetto ai -10,6 di settembre, toccando nuovamente i minimi da agosto 2012 , stesso risultato anche a luglio 2018,. Il dato, elaborato dall'Istituto ...

Germania : Indice ZEW - ottobre - scende più del previsto a -24 - 7 punti : L'Indice ZEW riferito alla fiducia sulle condizione attuali dell'economia del paese tedesco è sceso a 70,1 punti da 76 punti, consensus 74,5 punti,. L'Indice di fiducia relativo alle aspettative sull'...

Germania - cresce lievemente l'indice GFK : Moderato aumento , secondo le attese, per la fiducia dei consumatori tedeschi . Lo segnala l'indice GFK , un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati. Il dato, ...

Germania : indice IFO in calo a settembre : L'indice Ifo che misura la fiducia delle imprese tedesche nell'economia secondo gli analisti di Nomura scenderà a 101,7 punti a settembre dai 103,8 in agosto. 'Prevediamo che le condizioni attuali e le aspettative diminuiranno di 105,2 e 98,0 punti a settembre, ...

Germania : migliora fiducia imprese - indice Zew oltre le attese : L'indice ZEW sul sentiment dell'economia invece, sempre stilato dall'Istituto omonimo, si porta a -10,6 punti rispetto ai -13,7 di agosto, risollevando così dal minimo toccato a luglio 2018. Ricevi ...

Germania - migliora l'indice Zew a settembre ma resta negativo : Teleborsa, - migliorano leggermente le aspettative di crescita dell'economia tedesca. A settembre, l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, si porta a -10,6 punti rispetto ai -13,7 di agosto, risollevando così dal minimo toccato a luglio 2018. Il dato, elaborato dall' Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute , ...

Germania : Indice ZEW - settembre - scende meno del previsto a -10 - 6 punti : L'Indice ZEW riferito alla fiducia sulle condizione attuali dell'economia del paese tedesco è salito lievemente a 76 punti da 72,6 punti, consensus 72 punti,. , CC - www.ftaonline.com,

Germania - l'indice GFK agosto scende lievemente : Teleborsa, - Lieve frenata ed inattesa per la fiducia dei consumatori tedeschi . Lo segnala l'indice GFK , un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati. Il dato,...

Germania - torna a crescere l'indice IFO ad agosto : Teleborsa, - tornano a salire le condizioni economiche in Germania , segnalate dall'indice IFO di agosto, segnalate in crescita dopo il pessimo dato di luglio, quando aveva toccato i minimi da ...