Gb multa Facebook su Cambridge Analytica

Facebook rischia di pagare 1 - 63 miliardi di dollari di multa in Europa : Dopo il recente annuncio da parte di Facebook , ove avvertiva i suoi utenti di una breccia nel sistema che ha causato l’hackeraggio di 50 milioni di account in tutto il mondo, l’azienda si vede costretta leggi di più...

Attacco Facebook - Zuckerberg rischia una multa da 1 - 63 miliardi. E Berners-Lee lancia una piattaforma per la privacy : Facebook rischia una multa pari al 4% del proprio fatturato, vale a dire a 1,63 miliardi di dollari. Il social network è finito nel mirino della commissione irlandese per la protezione dei dati, che è il principale regolatore della privacy in Europa, a seguito dell’ Attacco che venerdì 28 settembre ha colpito almeno 50 milioni di account, mettendo a rischio i dati personali degli utenti. L’autorità di Dublino ha chiesto informazioni ...

"Condizioni di utilizzo ingannevoli" - Facebook a rischio multa in tutti gli stati Ue : Il tempo a disposizione è finito. O Facebook o si mette in regola o saranno multe in tutti gli stati membri dell'Ue. Nonostante gli impegni assunti per migliorare trasparenza, le informazioni sulla ...