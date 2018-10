sportfair

: 7 volte campione del mondo a soli 25 anni! What else? Game Over ! Bravissimo @marcmarquez93 ?? - maxbiaggi : 7 volte campione del mondo a soli 25 anni! What else? Game Over ! Bravissimo @marcmarquez93 ?? - SerieA : Game Over allo Stadium! Finisce in parità tra Juventus e Genoa! Juventus 1?? - 1?? Genoa #JuveGenoa #SerieATIM - Sport_Fair : 'Game over Milan', l'ennesimo disastro di Gattuso che sa di esonero: cambia 4 moduli e crolla con il Betis… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Ennesimo tracollo del Milan in quel di San Siro, i rossoneri perdono anche contro il Betis Siviglia e la crisi di risultati fa tremare la panchina diUn Milan senza mezzi termini scandaloso questa sera a San Siro… e non solo questa sera, purtroppo per i tifosi rossoneri. Alla squadra dimanca tutto: qualità, carattere, voglia di vincere, organizzazione tattica, ritmo, capacità difensiva, rabbia e chi più ne ha più ne metta. Il Betis Siviglia oggi ha dominato a San Siro, vincendo per 2-1 quasi con la sigaretta in bocca, soffrendo solo un po’ nel finale. Alcuni calciatori non si stanno dimostrando all’altezza di una squadra così blasonata. Borini e Bakayoko impresentabili oggi, sostituiti dopo 45′ minuti da undisperato, per non parlare di Zapata ancora una volta destabilizzato dagli avanti avversari. In merito alla difesa sorge una ...