Gabriela Martins | la trans più “apprezzata” e ricca | ”Ecco i miei clienti”

caffeinamagazine

: RT @Libero_official: Parla la trans Gabriela, un terremoto: non solo la cifra (folle) che guadagna ogni anno, ma anche quel cliente molto..… - serogeid : RT @Libero_official: Parla la trans Gabriela, un terremoto: non solo la cifra (folle) che guadagna ogni anno, ma anche quel cliente molto..… - Libero_official : Parla la trans Gabriela, un terremoto: non solo la cifra (folle) che guadagna ogni anno, ma anche quel cliente molt… - _SDeJong_ : RT @BlitzQuotidiano: Gabriela Martins, la trans più “apprezzata” su Escort Advisor: “Tra i miei clienti politici, calciatori…” https://t.co… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) La numero uno dellesi chiama, ha 25 anni, è brasiliana, residente a Modena, e a leggere le recensioni di Escort Advisor ottiene il massimo delle preferenze. Intervistata da Giuseppe Cruciani e David Parenzo a la Zanzara su Radio 24, la ragazza ha spiegato: “Abito a Modena, ma mi sposto sempre. Sono sempre in tour. Ho 25 anni, ho iniziato le cure ormonali a 16 anni. Sono arrivata in Italia a 21 anni, ho iniziato coi film porno e dopo un po’ ho iniziato con la prostituzione”. Il racconto dellaescort più ‘famosa’ d’Italia non finisce qui e ai microfoni di Cruciani e Parenzo ha spiegato quanti clienti riceve all’anno. “In media faccio sei clienti al giorno. Circa 1500 clienti all’anno”.è passata al discorso guadagno: “Più o meno 300mila euro all’anno. Li mando tutti in Brasile. ...