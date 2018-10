Funziona male l' Apple Watch in Italia | problemi dell' eSim con Vodafone

Piani formativi e fondi interprofessionali - perché in Italia Funzionano poco e male : di Barbara Pigoli* In materia di formazione è molto importante il ruolo delle parti sociali, sindacato in primis, per mettere in atto modelli di concertazione sistematici e per scongiurare il rischio di accumulare condizioni di svantaggio rispetto ai fabbisogni di competenze delle piccole imprese e dei lavoratori meno qualificati. E le parti sociali hanno specifica titolarità a intervenire nell’ambito dei fondi interprofessionali, che peraltro – ...