Ftse Mib chiude a +1 | 78% con banche in recupero

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 25/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il principale indice della Borsa di Milano , portandosi a 18.661. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 25/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Derivato italiano estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 18.595. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della ...

Andamento Future Ftse Mib del 25/10/2018 - ore 15.40 : Senza slanci il FIB che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un Andamento analogo al derivato di Francoforte , che mostra un incremento modesto. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 18.

Borsa - Piazza Affari chiude in netto ribasso : Ftse Mib -1 - 69% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 24/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si contrae la performance del principale indice della Borsa di Milano con i prezzi allineati a 18.717 per una discesa dello 0,46%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 24/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del derivato italiano , con un ribasso dello 0,60%, portandosi a 18.665. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area ...

Andamento Future Ftse Mib del 24/10/2018 - ore 15.40 : Il FIB si muove in territorio negativo. In moderato rialzo il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha avviato gli scambi a quota 18.840, con un decremento di 90 punti rispetto alla ...

Saipem best performer nel Ftse MIB. Promossa dai broker : Brilla Saipem a Piazza Affari con un rialzo del 6,01%, nel giorno in cui ha alzato il velo sui risultati di bilancio e confermato le stime per l'anno in corso, indicando una positiva inversione di ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 23/10/2018 : Chiusura del 23 ottobre Risultato negativo per il derivato italiano , con una flessione dello 0,73%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18.565. Al ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 23/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Principale indice della Borsa di Milano registra una flessione dello 0,69%, che rispetto alla vigilia si attesta a 18.835. Operativamente ci si attende un'estensione all'...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 23/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del derivato italiano , con un ribasso dello 0,80%, portandosi a 18.765. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area ...

Andamento Future Ftse Mib del 23/10/2018 - ore 15.40 : Scambi al ribasso per il FIB , a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 18.715, in contrazione dello 0,80%, rispetto ...

Andamento Future Ftse Mib del 23/10/2018 - ore 9.30 : Andamento depresso per il FIB , nonostante un Andamento in frazionale rialzo del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB si attesta a 18.770 al di sotto di 145 punti dalla chiusura precedente.

Borsa : piazza Affari apre in forte in calo - Ftse Mib -1 - 15% : Apertura in forte calo per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che segna -1,15%. All Share -0,94%. piazza Affari è la peggiore in Europa dove tutti i mercati hanno debuttato col segno meno. I ...