aldiladelcinema

: Francesco Rutelli Premia i Mestieri e gli artigiani de La Pellicola d’Oro - Aldiladelcinema : Francesco Rutelli Premia i Mestieri e gli artigiani de La Pellicola d’Oro - LiciaGargiulo : Francesco Rutelli Premia i Mestieri e gli artigiani de La Pellicola d’Oro - de_camillis : VIDEOCITTA' - Francesco Rutelli premia i mestieri e gli artigiani de La Pellicola d'Oro - -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Si è tenuto l’incontro organizzato da “La” dedicato aie glidel cinema dal titolo “La Preparazione di un set raccontato dai professionisti del settore”. L’Appuntamento facente parte della 1^ edizione della manifestazione “VideoCittà”, ha visto la presenza di alcuni tecnici del cinema che hanno spiegato, davanti ad un numeroso pubblico presente, la preparazione di un set. Un vero e proprio format teatrale curato dal regista Enzo De Camillis, un alternarsi di interventi tra professionisti del settore per raccontare le proprie competenze. Dalla professioni dei capo reparti come lo scenografo, il direttore della fotografia, al costumista, per arrivare agli storyboard artist, agli effetti sonori, al capo macchinista, la sarta, capo elettricista, ecc. L’incontro è stato anticipato dal Premio Videocittà alla Carriera consegnato dal Presidente Anica...