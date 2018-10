Francesco Monte Tra la lite con Alfonso Signorini e il controllo medico spunta Martina

Francesco MONTE/ Rivelazioni su Giulia Salemi ad Elia : "Non voglio l’avventura..." (Grande Fratello Vip) : FRANCESCO MONTE continua a flirtare con Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2018 pur considerandola solo un'amica: ecco perchè il bacio non arriva.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:24:00 GMT)

Gf Vip 3 - Francesco Monte frena su Giulia Salemi : "Mai baciata - c'è solo amicizia" : La storia d'amore che secondo gli autori del Grande Fratello Vip avrebbe dovuto far sognare l'Italia subisce un ulteriore stop: Francesco monte non è attratto da Giulia Salemi, almeno non nel mondo in cui la modella italo persiana vorrebbe, e non perde occasione per sottolineare questa sua ritrosia.VIDEO: Francesco monte parla di Cecilia Rodriguez prosegui la letturaGf Vip 3, Francesco monte frena su Giulia Salemi: "Mai baciata, c'è solo ...

Grande Fratello Vip - la bomba rovente di Signorini su Martina Hamdy : 'Lei e Francesco Monte...' : Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip ha diffuso una bomba di gossip sui concorrenti del reality. Secondo il direttore di Chi, infatti, Martina Hamdy sarebbe innamorata di Francesco Monte, che però ha abbandonato la casa nelle ultime ore per ragioni di salute non gravi. Durante la puntata del 22 ottobre, prima della quale la stessa Marino ha fatto un video a quattro ragazze all’interno dell’abitazione, chiedendo a questa chi fosse innamorata ...

Francesco Monte LASCIA LA CASA/ Spunta il "cannagate" nella Casa : "Non voglio parlarne" (Grande Fratello Vip) : nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 FRANCESCO MONTE ha preso le distanze da Giulia Salemi. L'ex tronista sembra avere una strategia precisa per vincere il reality.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:55:00 GMT)

Francesco Monte e Eva Henger - al Gf Vip la verità su cosa è successo dopo l’Isola : Francesco Monte torna a parlare dell’Isola dei Famosi e di Eva Henger: le ultimissime dal Gf Vip Francesco Monte, Eva Henger e l’Isola dei Famosi: anche al Gf Vip se ne parla ancora. Impossibile dimenticare quello che è successo nella passata edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi e sicuramente tutti ricorderete a cosa ci […] L'articolo Francesco Monte e Eva Henger, al Gf Vip la verità su cosa è successo dopo ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte è uscito dalla casa per una visita medica : Da poche ore è circolata sul web una notizia riguardante Francesco Monte. L'ex di Cecilia ha dovuto lasciare la casa per farsi controllare da un medico. GFVIP: piccolo riassunto della puntata di ieri Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip. Durante la diretta molti sono stati i colpi di scena soprattutto l'eliminazione finta di Lory del Santo. Francesco Monte è stato anche lui un Grande protagonista della ...

Malore per Francesco Monte al Grande Fratello Vip : ora è nuovamente in casa : Malore per Francesco Monte al Grande Fratello Vip. L'annuncio è stato dato sul profilo ufficiale Instagram del programma. L'ex tronista è uscito momentaneamente dalla casa per effettuare dei controlli medici. Sui social è scoppiata la bufera. In tanti attribuiscono il Malore di Francesco Monte ad una crisi d'ansia scatenata dall'eccessivo stress accusato nella puntata serale di ieri. Monte e Signorini hanno avuto un duro scontro in diretta per ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini si scaglia contro Francesco Monte : 'Vola basso' : Scoppia la lite in diretta al Grande Fratello Vip. Ieri sera, nel corso della diretta della quarta puntata del reality show Mediaset, abbiamo visto che Francesco Monte è stato duramente criticato dall'opinionista Alfonso Signorini e tra i due sono volate parole grosse, al punto che il direttore di 'Chi', ha rimproverato l'ex tronista di Uomini e donne [VIDEO] per i suoi toni da strafottente. Lite al GF Vip: Francesco Monte fa perdere le staffe a ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte rientra in casa dopo essere uscito per un controllo medico : Attimi di panico nella casa del Grande Fratello Vip 2018 dopo l'annuncio questa mattina di un malore di Francesco Monte, che lo ha costretto ad uscire temporaneamente dalla casa. La comunicazione era ...

Martina Hamdy è innamorata di Francesco Monte? Signorini lancia la bomba : Martina Hamdy è innamorata di Francesco Monte? Il gossip inaspettato di Alfonso Signorini Non lo avremmo mai detto, ma secondo Alfonso Signorini Martina Hamdy sarebbe innamorata di Francesco Monte! Da circa una settimana l’opinionista del Grande Fratello Vip 2018 ha scatenato la curiosità dei seguaci su Instagram. Attraverso il profilo di Ivano Marino, ha fatto […] L'articolo Martina Hamdy è innamorata di Francesco Monte? Signorini ...

