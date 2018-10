FRANCESCO MANDELLI | SONO PAPA’ “Da quando è nata Giovanna ho altre priorità Quelle

FRANCESCO MANDELLI da ‘I Soliti idioti’ a ‘Bene ma non benissimo’ : Francesco Mandelli si allontana dalla commedia urlata per avvicinarsi a un’esperienza completamente nuova dietro la macchina da presa. Il “papà” del duo comico “I Soliti idioti” firma la sua prima regia (in solitaria) del delicato “Bene ma non benissimo” (il titolo cita una canzone del rapper Shade, presente anche nel film), presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nella città. Fullscreen01/04 ...

FRANCESCO MANDELLI : "Un film sul bullismo pensando a mia figlia quando sarà grande" : La svolta del comico famoso con "I soliti idioti": "Ora che sono padre ho voluto affrontare un tema serio con delicatezza"

I babysitter - una folle commedia demenziale con Diego Abatantuono e FRANCESCO Mandelli : Un timido trentenne che sogna di diventare un importante procuratore sportivo, un gruppo scalmanato di amici che in suo onore organizza una festa a sorpresa, un party che va letteralmente fuori controllo. Sono le basi de I babysitter, commedia demenziale che ha in Francesco Mandelli, Paolo Ruffini e Diego Abatantuono i suoi interpreti principali. Il film, disponibile nel catalogo di Infinity, presenta una folle quanto imprevedibile serie di ...

Pazze di me - la trama e cast del film Su Rai Movie con FRANCESCO MANDELLI (oggi - 30 settembre 2018) : Pazze di me, il film comico in onda su Rai Movie oggi, domenica 30 settembre 2018. Nel cast: Francesco Mandelli, Loretta Goggi, Chiara Francini, alla regia Fausto Brizzi. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:51:00 GMT)

