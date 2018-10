Fornero | ' Quota 100? Mandare in pensione così è un regalo e non è

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Le parole di Tito Boeri sulla Legge Fornero : Con QUOTA 100 il Governo punta a una RIFORMA delle PENSIONI che superi la Legge Fornero. E di quest’ultima ha parlato anche Tito Boeri in un Seminario universitario(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:16:00 GMT)

Pensioni - Tria : «La quota 100 favorirà il ricambio generazionale. La Fornero va superata» : La politica espansiva che caratterizza la manovra non è temeraria ma responsabile'. Non sono mancate, però, le polemiche. Carlo Bonomi , presidente di AssoLombarda , ha infatti rivolto critiche ...

Pensioni - Governo dà l'OK alla Manovra e a Quota 100 : Salvini 'Azzereremo la Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 16 ottobre, riguardano l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della nuova Manovra finanziaria per il 2019. Il premier Giuseppe Conte ha orgogliosamente dichiarato che l'esecutivo ha approvato il disegno di legge sul bilancio, oltre che quello sul decreto fiscale, entro i termini previsti. Ora l'invio del testo a Bruxelles per l'esame della Commissione Europea. 'Abbiamo tenuto i ...

RIFORMA PENSIONI - MANOVRA E QUOTA 100/ Il programma Damiano per superare la Legge Fornero : RIFORMA PENSIONI, MANOVRA 2019 e QUOTA 100. Il tema previdenziale è caldo dopo l’approvazione della Legge di bilancio e anche Cesare Damiano ha le sue proposte per il Pd(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 21:34:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 nella manovra è solo il primo passo sulla Fornero (ultime notizie) : Le novità in tema di Riforma delle pensioni. Siri: Quota 100 nella manovra è solo il primo passo sulla Fornero. Ultime notizie e news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:26:00 GMT)

Pensioni - Salvini : 'Cambieremo la Fornero' - attese novità su Opzione donna e Quota41 : "Sull'economia " ha detto il ministro dell'Interno - ci stanno sparando addosso tutti". Pensioni, ministro Salvini: 'Faremo ciò che c'è scritto nei programmi elettorali' "Ormai non c'è giorno " ha ...

Pensioni d’oro - taglio di un miliardo in 3 anni. Fornero - a febbraio al via quota 100 : A febbraio parte la riforma della Legge Fornero con l’istituzione di quota 100. È quanto, come riferiscono fonti di Governo, è stato concordato nel corso del vertice che precede il Consiglio dei ministri chiamato ad approvare la Legge di Bilancio. A copertura della legge di bilancio - fanno sapere fonti M5s - arriverà il taglio delle Pensioni d’oro...

Manovra - pensioni d'oro - taglio di un mld in 3 anni in legge Bilancio. Legge Fornero - a febbraio al via 'quota 100' : ..., è poi ripresa nel primo pomeriggio, questa volta con la presenza dei due vicepremier, seduti faccia a faccia al tavolo del presidente Giuseppe Conte, con il ministro dell'Economia Giovanni Tria. ...

Pensioni - la Lega conferma : “A febbraio addio a legge Fornero - arriva la quota 100” : L'avvio del superamento della legge Fornero e l'introduzione di quota 100 in tema di Pensioni arriveranno a febbraio, secondo quanto assicurano fonti della Lega al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Accordo trovato anche sulla pace fiscale e sul taglio alle Pensioni d'oro che dovrebbe garantire entrate per un miliardo di euro in tre anni.Continua a leggere

Pensioni - Salvini : ‘Cambieremo la Fornero' - attese novità su Opzione donna e Quota41 : Il Governo Conte pronto a “rottamare” la riforma delle Pensioni targata Fornero. A ribadirlo, ancora una volta, replicando a chi invece sostiene che la legge previdenziale varata nel 2011 dal Governo Monti non vada modificata per garantire la tenuta delle finanze pubbliche, è stato il vicepremier leghista Matteo Salvini durante un comizio a Laives, in Trentino Alto Adige. “Sull’economia – ha detto il ministro dell’Interno - ci stanno sparando ...

Pensioni - LdB 2019 e Quota 100 - Salvini : 'Eletto per smontare la legge Fornero' : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 14 ottobre 2018 vedono prore le dichiarazioni da parte del Governo in merito all'intenzione di avviare il superamento della legge Fornero. È in particolare il vicepremier Matteo Salvini a confermare l'avvio della flessibilita' previdenziale. Nel frattempo emergono anche nuovi dettagli sul funzionamento della Quota 100 [VIDEO], che avra' probabilmente luogo attraverso tre diverse finestre quadrimestrali, ...

Pensioni - Salvini : ‘Cambieremo la Fornero' - attese novità su Opzione donna e Quota41 : Il Governo Conte pronto a “rottamare” la riforma delle Pensioni targata Fornero. A ribadirlo, ancora una volta, replicando a chi invece sostiene che la legge previdenziale varata nel 2011 dal Governo Monti non vada modificata per garantire la tenuta delle finanze pubbliche, è stato il vicepremier leghista Matteo Salvini durante un comizio a Laives, in Trentino Alto Adige. “Sull’economia – ha detto il ministro dell’Interno - ci stanno sparando ...

Pensioni : quota 100 è tana libera tutti gli ultimi esodati della Fornero : La nuova quota 100 per il sistema delle Pensioni porterà un beneficio immediato a coloro che erano intenzionati a chiedere la nona salvaguardia. Se ne parla in un articolo pubblicato dal Messaggero in cui viene scritto che saranno proprio loro i primi beneficiari dell’uscita anticipata col nuovo regime. Entriamo nel dettaglio della notizia delineando il pezzo elaborato dal quotidiano romano dedicato a questa particolare categoria. ultimi ...

Quota 100 : il superamento della Fornero inizierebbe con 3 'finestre' - la prima ad aprile : La Legge di Stabilita' 2019 sta per essere approvata assieme alle misure in campo previdenziale ipotizzate dal nuovo esecutivo giallo-verde e contenute nel contratto di governo stipulato fra Lega e Movimento 5 Stelle. Anche il meccanismo della Quota 100 [VIDEO] sembra essere in dirittura di arrivo dopo che sono stati chiariti alcuni aspetti fondamentali del beneficio anche se, non appaiono del tutto chiari i tempi di applicazione. Con ...